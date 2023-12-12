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В тюменское СНТ «Русское поле» привезли дополнительные дизель-генераторы

В дома замерзающих тюменских селян пустили тепло

12 декабря 2023, 05:00
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В тюменское СНТ «Русское поле» привезли дополнительные дизель-генераторы

В тюменских селах Перевалово, Ушакова и Елань восстановлена подача электроэнергии. Технологическое нарушение на линии электропередачи были устранены накануне вечером.

Причиной нештатной ситуации стал перегруз питающей линии. Сила тока в момент инцидента превысила номинальное значение почти на 100 ампер, что привело к отгоранию анкерных петель на воздушной линии 10 кВ.

В настоящее время продолжаются работы по обеспечению устойчивой работы распределительной сети электроснабжения в СНТ «Русское поле». Для снижения нагрузки на сеть в садовое общество доставлены четыре дизель-генератора. В ближайшее время будут подключены еще два. Специалисты отмечают, что установленных мощностей будет достаточно для электроснабжения потребителей в период морозов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за морозов и перегрузки электросети без электричества и отопления остался ряд СНТ. Также перебои в подаче электроэнергии и газа наблюдались в ряде сел Тюменского района. Специалисты ресурсоснабжающих организаций вели аварийно-восстановительные работы в течение нескольких дней.

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