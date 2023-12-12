В дома замерзающих тюменских селян пустили тепло

В настоящее время продолжаются работы по обеспечению устойчивой работы распределительной сети электроснабжения в СНТ «Русское поле». Для снижения нагрузки на сеть в садовое общество доставлены четыре дизель-генератора. В ближайшее время будут подключены еще два. Специалисты отмечают, что установленных мощностей будет достаточно для электроснабжения потребителей в период морозов.