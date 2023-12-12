Последний день аномальных морозов: холода отступят к вечеру

Posted Сегодня, 01:02
Published Сегодня, 01:02
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Updated Сегодня, 01:02
В Тюмени 12 декабря ожидается малооблачная погода, ветер до 2,9 м/с. Утром термометры покажут -32…-36 (по ощущениям -39), в течение дня температура воздуха составит -30…-27, к вечеру потеплеет до -22…-25.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:07, закат в 15:55 продолжительность дня 6 часов 48 минут.
В Тобольске во вторник, 12 декабря, ожидается ясная погода, ветер до 2,4 м/с. Утром термометры покажут -33…-37 (по ощущениям -39), в течение дня потеплеет до -30. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит -35…-27.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:04, закат в 15:36 продолжительность дня 6 часов 32 минуты.
В Ялуторовске 12 декабря день будет ясным, скорость ветра составит до 3,5-4,1 м/с. В утренние часы термометры покажут -35…-38, в течение дня ожидается до -33. В темное время суток потеплеет до -25…-28.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:00, закат в 15:55 продолжительность дня 6 часов 55 минут.
В Заводоуковске 12 декабря синоптики обещают солнечную погоду. Утром термометры покажут -35…-39 (по ощущениям -43), днем -31…-33. К вечеру ожидается потепление до -25…-28.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:58, закат в 15:55 продолжительность дня 6 часов 57 минут.
В Ишиме второй рабочий день будет морозным и солнечным, скорость ветра составит 2-3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -30…-34, к вечеру немного потеплеет до -27…-31.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:44, закат в 15:46 продолжительность дня 7 часов 2 минуты.