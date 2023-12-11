Жители тюменской Зареки, попавшие под реновацию, обратятся к президенту Путину

Отметим, что осенью 2022 года власти уже заявляли о планах по проведению КРТ в границе улиц Красноармейская — Заозерная — 2-я Луговая — Береговая. Тогда в рамках реновации планировалось снести более 300 частных домов. Местные жители были категорически против КРТ — тюменцы проводили собрания, собирали подписи против реализации программы КТР. Также были поданы заявления в прокуратуру региона. Но ведомство в ходе проверки нарушений и ущемления прав собственников не обнаружило.