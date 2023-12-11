Жители тюменской Зареки, попавшие под реновацию, обратятся к президенту Путину

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
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Updated Сегодня, 08:25
В рамках реновации в заречной части города власти планируют снести около сотни частных домов. Под снос пойдут ИЖС по улицам Партизанской, Озерной, Большой Заречной, Береговой, Речной, Заозерной, Днепровской, Игарской, Морской, Лесопильной и т. д.
На земельном участке в квадрате улиц Береговая — Поперечная — Большая Заречная — Ломоносова — Луговая возведут многоэтажные дома (до 16 этажей), многоуровневый гаражный комплекс, паркинги наземные и подземные, школу на 1101 место, детский сад на 360 мест, а также аптеки, отделения банков, заведения общепита. Все работы планируют провести до 2035 года.
Отметим, что осенью 2022 года власти уже заявляли о планах по проведению КРТ в границе улиц Красноармейская — Заозерная — 2-я Луговая — Береговая. Тогда в рамках реновации планировалось снести более 300 частных домов. Местные жители были категорически против КРТ — тюменцы проводили собрания, собирали подписи против реализации программы КТР. Также были поданы заявления в прокуратуру региона. Но ведомство в ходе проверки нарушений и ущемления прав собственников не обнаружило.
Однако позже губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что проект КРТ в Заречной части города будет перенесен в связи финансовыми трудностями. В ноябре прошлого года проект КТР официально признали утратившим силу в связи с отсутствием в региональной казне на 2023–2025 годы денежных средств на реализацию данных мероприятий.
О том, что в Заречной части областной столицы будет проведена реновация стало известно в конце минувшей недели. Документ был опубликован на сайте администрации города.