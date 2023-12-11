Замерзающим тюменским дачникам предоставят дизель-генераторы

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области начали массово записывать видеообращения к президенту России Владимиру Путину с жалобами на проблемы с электро-, газо- и теплоснабжением. Тюменцы просят оказать влияние на местные власти и помощи в решении данных проблем.