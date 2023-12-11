Замерзающим тюменским дачникам предоставят дизель-генераторы

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
«Проводится большая совместная работа. Сегодня задействованы все силы и средства электросетевых компаний. Будет дополнительно привлечена техника и дизель-генераторы, которые предоставят строительные организации, МЧС и ТВВИКУ», — сообщил в своем тг-канале Руслан Кухарук.
По его словам, ход проведения работ контролируют, но представители департамента безопасности жизнедеятельности.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области начали массово записывать видеообращения к президенту России Владимиру Путину с жалобами на проблемы с электро-, газо- и теплоснабжением. Тюменцы просят оказать влияние на местные власти и помощи в решении данных проблем.