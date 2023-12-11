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Замерзающим тюменским дачникам предоставят дизель-генераторы

Замерзающим тюменским дачникам предоставят дизель-генераторы

11 декабря 2023, 06:14
Фото: тг-канал Руслан Кухарук
В Тюмени продолжаются работы по восстановлении подачи электроэнергии в СНТ, расположенные на территории города. По словам главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, оперативные бригады ресурсоснабжащих организаций работают в круглосуточном режиме.
«Проводится большая совместная работа. Сегодня задействованы все силы и средства электросетевых компаний. Будет дополнительно привлечена техника и дизель-генераторы, которые предоставят строительные организации, МЧС и ТВВИКУ», — сообщил в своем тг-канале Руслан Кухарук.

По его словам, ход проведения работ контролируют, но представители департамента безопасности жизнедеятельности.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области начали массово записывать видеообращения к президенту России Владимиру Путину с жалобами на проблемы с электро-, газо- и теплоснабжением. Тюменцы просят оказать влияние на местные власти и помощи в решении данных проблем.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Руслан Кухарук#Коммунальные аварии#Электроснабжение#Тепло
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