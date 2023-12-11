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Updated Сегодня, 09:38

На тюменской трассе водитель Toyota Camry врезался в столб

Разорвало после столкновения со столбом: на тюменской трассе Toyota влетела в столб

11 декабря 2023, 09:36
Фото: 1MI

На тюменской трассе водитель Toyota Camry врезался в столб

Жуткая авария произошла в понедельник около полудня на федеральной трассе Тюмень — Екатеринбург. На 196-м километре автодороги водитель автомобиля Toyota Camry врезался в опору освещения.
Сюжет
ДТП
Фото: Противопожарная служба ТО

От удара легковушку просто разорвало на две части. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек. О погибших не сообщается.

На месте ЧП работали сотрудники противопожарной службы отдельного поста №103 села Успенка Тюменского района, производилось отключение АКБ.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшую субботу в 6 часов 10 минут на 11-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень неизвестный водитель сбил насмерть пешехода. С места происшествия автовладелец скрылся. В настоящее время сотрудники ГИБДД Свердловской области ведут его поиск.

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