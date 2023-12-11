Разорвало после столкновения со столбом: на тюменской трассе Toyota влетела в столб

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
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Updated Сегодня, 09:38
От удара легковушку просто разорвало на две части. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек. О погибших не сообщается.
На месте ЧП работали сотрудники противопожарной службы отдельного поста №103 села Успенка Тюменского района, производилось отключение АКБ.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшую субботу в 6 часов 10 минут на 11-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень неизвестный водитель сбил насмерть пешехода. С места происшествия автовладелец скрылся. В настоящее время сотрудники ГИБДД Свердловской области ведут его поиск.