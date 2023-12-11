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Стало известно, когда в Тюмени закончатся аномальные холода

Стало известно, когда в Тюмени закончатся аномальные холода

11 декабря 2023, 08:56
Фото: 1MI
По прогнозам синоптиков, в регионе потеплеет к середине недели. В среду, 13 декабря, днем температура воздуха составит -25….-20. В ночные часы столбики термометров покажут -27…-32, при пояснении до -37.

Во вторник на юге региона ожидается морозная погода — в ночные часы до -42, днем -26…-31, скорость ветра составит 2-7 м/с. В Тюмени 12 декабря утром термометры покажут -32…-36 (по ощущениям -40), в течение дня синоптики обещают до -27…-30, к вечеру потепление до -22…-25. В среду в областной столице температура воздуха составит -19…-22. Аналогичная погода сохранится и в четверг. В пятницу, 15 декабря, термометры покажут до -15…-18.

По заверениям метеорологов, теплая, не морозная погода сохранится до конца декабря. В новогоднюю ночь температура воздуха составит -11…-12.

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