Стало известно, когда в Тюмени закончатся аномальные холода

Во вторник на юге региона ожидается морозная погода — в ночные часы до -42, днем -26…-31, скорость ветра составит 2-7 м/с. В Тюмени 12 декабря утром термометры покажут -32…-36 (по ощущениям -40), в течение дня синоптики обещают до -27…-30, к вечеру потепление до -22…-25. В среду в областной столице температура воздуха составит -19…-22. Аналогичная погода сохранится и в четверг. В пятницу, 15 декабря, термометры покажут до -15…-18.