«Запустим вашу машину в любую погоду»: у тюменцев вырос спрос на отогрев автомобилей

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Стоимость составляет от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей. В частности, 2,5 тысячи стоит отогрев автомобиля с помощью тепловой пушки, от 500 рублей прикуривание авто, за такую цену же предлагают услуги по зарядке аккумулятора, его замене, доставке топлива.
«Запустим вашу машину в любую погоду. Дизельная пушка без открытого огня. Отогрев дверей, замков, глушителей. Большой опыт в данной сфере. Выезжаем 24/7. В любой район», — указано в объявлениях.
По словам сотрудников сервисов по отогреву автомобилей, в последнюю морозную неделю их услуги пользуются повышенным спросом — далеко не у всех тюменских автовладельцев стоят системы автозапуска. В некоторых случаев из-за круглосуточного прогрева разряжается аккумулятор.
Отметим, морозы в Тюменской области продержатся до среды. В настоящее время температура воздуха составляет -36 градусов. К вечеру метеорологи обещают потепление до -25…-27.