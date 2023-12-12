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Published Сегодня, 04:29

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Updated Сегодня, 04:32

В морозы в Тюмени увеличился спрос на отогрев автомобилей

«Запустим вашу машину в любую погоду»: у тюменцев вырос спрос на отогрев автомобилей

12 декабря 2023, 04:29
Фото: Авито

В морозы в Тюмени увеличился спрос на отогрев автомобилей

В Тюмени из-за морозов вырос спрос на услугу отогрева автомобилей. Одновременно с ним возросло и число предложений — на одном из сервисов по размещению объявлений размещено около сотни таких предложений.

Стоимость составляет от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей. В частности, 2,5 тысячи стоит отогрев автомобиля с помощью тепловой пушки, от 500 рублей прикуривание авто, за такую цену же предлагают услуги по зарядке аккумулятора, его замене, доставке топлива.

«Запустим вашу машину в любую погоду. Дизельная пушка без открытого огня. Отогрев дверей, замков, глушителей. Большой опыт в данной сфере. Выезжаем 24/7. В любой район», — указано в объявлениях.

По словам сотрудников сервисов по отогреву автомобилей, в последнюю морозную неделю их услуги пользуются повышенным спросом — далеко не у всех тюменских автовладельцев стоят системы автозапуска. В некоторых случаев из-за круглосуточного прогрева разряжается аккумулятор.

Отметим, морозы в Тюменской области продержатся до среды. В настоящее время температура воздуха составляет -36 градусов. К вечеру метеорологи обещают потепление до -25…-27.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Автомобили#Услуги#Морозы
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