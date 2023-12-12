«Запустим вашу машину в любую погоду»: у тюменцев вырос спрос на отогрев автомобилей

Стоимость составляет от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей. В частности, 2,5 тысячи стоит отогрев автомобиля с помощью тепловой пушки, от 500 рублей прикуривание авто, за такую цену же предлагают услуги по зарядке аккумулятора, его замене, доставке топлива.