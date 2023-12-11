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Published Сегодня, 07:17

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Тюменские работодатели озвучили список самых востребованных специалистов

В Тюмени не хватает водителей и строителей. Им готовы платить до 350 тысяч рублей

11 декабря 2023, 07:17
Фото: ГУС Тюменской области

Тюменские работодатели озвучили список самых востребованных специалистов

В Тюменской области опубликовали список самых востребованных специалистов. В число наиболее дефицитных сотрудников вошли представители рабочих профессий.

Порядка трех тысяч вакансий остаются открытыми в строительной отрасли, требуются более 1,2 тысячи водителей, около 500 монтажников технологических трубопроводов, более 400 электрогазосварщиков. Размер заработной платы составляет от 35 до 350тысяч рублей.

Наибольший заработок предлагают представителям стройотрасли — начальнику участка обещают платить до 350 тысяч рублей ежемесячно. Водителю-курьеру — до 233 тысяч рублей. Требуется забирать заказы и доставлять их покупателям.

Электрогазосварщику с опытом работы от трех лет обещают заработок в размере 163-207 тысяч рублей. В обязанности будет входить сварка технологических трубопроводов, изготовление металлических свай, ростверков, площадок обслуживания и т. п.

В целом на сегодняшний день открыты 22,3 тысячи вакансий, в том числе порядка 10,5 тысяч предложений о работе представлены в отраслях образование, госуправление и обеспечение военное безопасности, обрабатывающие производства, торговля, транспортные услуги. Численность безработных составляет 2,2 тысячи человек.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам девяти месяцев этого года размер средней заработной платы достиг 69 тысяч 926 рублей. За год, по данным Росстата, уровень среднего заработка в регионе увеличился почти на 14%.

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