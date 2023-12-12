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Published Сегодня, 05:23

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Updated Сегодня, 05:26

В Тюмени растет уровень конкуренции за рабочие места

В Тюмени растет уровень конкуренции за рабочие места

12 декабря 2023, 05:23
Фото: 1MI
В Тюменской области начал расти уровень конкуренции среди соискателей. Сегодня на одну вакансию приходится 3,9 резюме при норме 4.

Аналитики HeadHunter отмечают, что в настоящее время острый дефицит наблюдается в отраслях автобизнес, торговля, продажи и рабочий персонал — на одно предложение о работе приходится лишь 1,9-2,9 резюме.

«Если сравнить ноябрь 2023 с ноябрем прошлого года, мы увидим, что дефицит усилился: индекс уменьшился на 1,2 пункта. Однако с июля показатель начал подрастать на 0,2 — 0,4 пункта в зависимости от месяца. Это говорит о том, что разрыв между спросом и предложением на рынке труда сокращается», — отметила директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области опубликовали перечень самых востребованных сотрудников. В него вошли представители строительной сферы, водители, электрогазосварщики и монтажники.

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