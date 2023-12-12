Тюменские власти хотят построить в городе снегоплавильный пункт

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Указано, что все работы по возведению снегоплавильного пункта будут проведены в одну очередь — до 2025 года.
Отметим, что о планах по строительству снегоплавильного пункта власти Тюмени заявляют уже не первый год. В 2021 году на разработку проекта снегоплавильни в районе улицы Тополиной Тюменьгормост выделил более 12 миллионов рублей. Тогда контракт был заключен с тюменским ООО «АТ». Компания должна была в течение 200 дней с момента заключения договора подготовить документы по строительству сооружения.