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Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

В Тюмени планируют построить снегоплавильный комплекс

Тюменские власти хотят построить в городе снегоплавильный пункт

12 декабря 2023, 05:54
Фото: 1MI

В Тюмени планируют построить снегоплавильный комплекс

Тюменские власти планируют построить снегоплавильный, снегоприемный комплекс. Объект разместят в планировочном районе «Антипинский» в районе улицы Высоковольтная. Информация об этом опубликована в документах на сайте администрации Тюмени.
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Снег

Указано, что все работы по возведению снегоплавильного пункта будут проведены в одну очередь — до 2025 года.

Отметим, что о планах по строительству снегоплавильного пункта власти Тюмени заявляют уже не первый год. В 2021 году на разработку проекта снегоплавильни в районе улицы Тополиной Тюменьгормост выделил более 12 миллионов рублей. Тогда контракт был заключен с тюменским ООО «АТ». Компания должна была в течение 200 дней с момента заключения договора подготовить документы по строительству сооружения.

Кроме того, несколькими годами ранее, в 2015 году, в Тюмени работали две снегоплавильные установки «Горыныч». Правда, из-за дороговизны процедуры от «Горынычей» позже отказались.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Снег#Снегоплавильный пункт
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