Морозы не уйдут: холода задержатся в Тюмени на два дня

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
В среду и четверг среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10 градусов и более. По информации синоптиков тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, в среду ночью столбики термометров будут опускаться до -30, местами до -35. Днем температура воздуха составит -20…-25, местами ожидается до -27.
В четверг, 14 декабря, в ночные часы ожидается -25…-20, местами до -32…-37, днем термометры покажут -20…-25, местами до -30. Скорость ветра в эти составит 2-7 м/с.
В Тюмени в среду и четверг, 13 и 14 декабря, в ночные часы температура воздуха составит -23….-25, днем столбики термометров поднимутся до -18….-20. Правда, из-за ветра 3-4,9 м/с ощущаться данная температура будет как -28…-30.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к концу текущей недели потеплеет до -15. На следующей неделе синоптики обещают до -4…-11. Теплая погода сохранится до конца месяца.