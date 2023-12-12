Морозы не уйдут: холода задержатся в Тюмени на два дня

В среду и четверг среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10 градусов и более. По информации синоптиков тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, в среду ночью столбики термометров будут опускаться до -30, местами до -35. Днем температура воздуха составит -20…-25, местами ожидается до -27.