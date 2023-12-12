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Синоптики обещают в Тюмени 13 и 14 декабря аномальные холода

Морозы не уйдут: холода задержатся в Тюмени на два дня

12 декабря 2023, 07:05
Фото: 1MI

Синоптики обещают в Тюмени 13 и 14 декабря аномальные холода

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждения из-за аномально низкой температуры воздуха. По прогнозам метеорологов, на территории региона морозная погода сохранится на протяжении еще двух дней — 13 и 14 декабря.

В среду и четверг среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10 градусов и более. По информации синоптиков тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, в среду ночью столбики термометров будут опускаться до -30, местами до -35. Днем температура воздуха составит -20…-25, местами ожидается до -27.

В четверг, 14 декабря, в ночные часы ожидается -25…-20, местами до -32…-37, днем термометры покажут -20…-25, местами до -30. Скорость ветра в эти составит 2-7 м/с.

В Тюмени в среду и четверг, 13 и 14 декабря, в ночные часы температура воздуха составит -23….-25, днем столбики термометров поднимутся до -18….-20. Правда, из-за ветра 3-4,9 м/с ощущаться данная температура будет как -28…-30.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к концу текущей недели потеплеет до -15. На следующей неделе синоптики обещают до -4…-11. Теплая погода сохранится до конца месяца.

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