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Тюменцы назвали самые скандальные профессии 2023 года

Тюменцы рассказали, с представителями каких профессий они скандалили в этом году

18 декабря 2023, 08:14
Фото: 1MI

Тюменцы назвали самые скандальные профессии 2023 года

Специалисты «Зарплаты.ру» опросили 1980 человек и выяснили, что 65% из них хотя бы раз вступали в конфликт с представителем какой-либо профессии. Часть респондентов охотно выбрала несколько вариантов ответа.

44% опрошенных тюменцев в этом году ругались с продавцами, 38% с работниками колл-центров, 30% с кассирами, 27% с таксистами, 23% с работниками регистратуры, 22% с охранниками и 20% с кондукторами.

Чуть менее конфликтными оказались курьеры — с ними ссорились 18% респондентов. По 16% опрошенных ругались со врачами и работниками пунктов выдачи, 13% с медсестрами, 12% со строителями, 9% с парикмахерами и 6% с официантами.

В список скандальных профессий также попали бухгалтеры, автомойщики, воспитатели, учителя и специалисты по маникюру.

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Большая часть респондентов — 72%, считает, что работники скандалят из-за стресса, получаемого на работе, 56% видят причину в слишком большом количестве людей, с которыми им приходится контактировать, 47% в недовольстве своей жизнью, 35% в ненормированном графике и усталости, а 27% связали высокий уровень конфликтности работников с низкими зарплатами.

В качестве лекарства от агрессии 66% тюменцев предложили найти работу по душе, 42% больше отдыхать, 39% нормализовать график работы, 9% прибегнуть к медицинскому лечению, а 7% считают, что сварливым людям ничем не помочь.

Ранее у тюменцев узнали, какие предновогодние дела они не любят больше всего. В ТОПе оказались уборка, готовка и покупка подарков.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Конфликт#Ссора#Опрос#Конфликты#Любовь Селезнева
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