Тюменцы рассказали, с представителями каких профессий они скандалили в этом году

Чуть менее конфликтными оказались курьеры — с ними ссорились 18% респондентов. По 16% опрошенных ругались со врачами и работниками пунктов выдачи, 13% с медсестрами, 12% со строителями, 9% с парикмахерами и 6% с официантами.