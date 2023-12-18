Тюменцы рассказали, с представителями каких профессий они скандалили в этом году

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
44% опрошенных тюменцев в этом году ругались с продавцами, 38% с работниками колл-центров, 30% с кассирами, 27% с таксистами, 23% с работниками регистратуры, 22% с охранниками и 20% с кондукторами.
Чуть менее конфликтными оказались курьеры — с ними ссорились 18% респондентов. По 16% опрошенных ругались со врачами и работниками пунктов выдачи, 13% с медсестрами, 12% со строителями, 9% с парикмахерами и 6% с официантами.
В список скандальных профессий также попали бухгалтеры, автомойщики, воспитатели, учителя и специалисты по маникюру.
Большая часть респондентов — 72%, считает, что работники скандалят из-за стресса, получаемого на работе, 56% видят причину в слишком большом количестве людей, с которыми им приходится контактировать, 47% в недовольстве своей жизнью, 35% в ненормированном графике и усталости, а 27% связали высокий уровень конфликтности работников с низкими зарплатами.
В качестве лекарства от агрессии 66% тюменцев предложили найти работу по душе, 42% больше отдыхать, 39% нормализовать график работы, 9% прибегнуть к медицинскому лечению, а 7% считают, что сварливым людям ничем не помочь.
Ранее у тюменцев узнали, какие предновогодние дела они не любят больше всего. В ТОПе оказались уборка, готовка и покупка подарков.