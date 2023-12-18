Тюменцы просят остановить вырубку деревьев в районе Мыса

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени во дворе одного из домов по улице Геологоразведчиков подрядная организация обрезала все ветки на растущих там деревьях. По данным администрации Тюмени, обрезка была проведена с нарушениями. В отношении подрядной организации, будет составлен протокол административного правонарушения.