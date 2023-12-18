Тюменцы просят остановить вырубку деревьев в районе Мыса

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
В тексте петиции указано, что под угрозой вырубки в настоящее время находятся более сотни сосен, расположенных между домами № 82,84 88/1. Городские власти планируют возвести здесь парковку или хозяйственный магазин.
«Сосны служат стеной ограждающей от большой дороги с машинами. Дают нам кислород. Это не просто потеря зеленых насаждений — это потеря экологического баланса в районе и губительное воздействие на обитателей этих сосен — бело и дятлов. Все жители против этого решения. Мы призываем органы власти принять необходимые меры для защиты этой ценной лесополосы от разрушения и сохранить её как природное и экологическое богатство Мыс, Тюмень», — сказано в петиции.
В настоящее время под документом уже подписали более 1 тысячи человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени во дворе одного из домов по улице Геологоразведчиков подрядная организация обрезала все ветки на растущих там деревьях. По данным администрации Тюмени, обрезка была проведена с нарушениями. В отношении подрядной организации, будет составлен протокол административного правонарушения.