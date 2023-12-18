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Published Сегодня, 07:34

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Updated Сегодня, 07:36

Тюменцы собирают подписи против вырубки деревьев в районе Мыса

Тюменцы просят остановить вырубку деревьев в районе Мыса

18 декабря 2023, 07:34
Фото: 1MI

Тюменцы собирают подписи против вырубки деревьев в районе Мыса

Жители Тюмени собирают подписи под петицией против вырубки деревьев по улице Жуковского (район Мыса). Документ опубликован на платформе Change.org.
Фото: Change.org

В тексте петиции указано, что под угрозой вырубки в настоящее время находятся более сотни сосен, расположенных между домами № 82,84 88/1. Городские власти планируют возвести здесь парковку или хозяйственный магазин.

«Сосны служат стеной ограждающей от большой дороги с машинами. Дают нам кислород. Это не просто потеря зеленых насаждений — это потеря экологического баланса в районе и губительное воздействие на обитателей этих сосен — бело и дятлов. Все жители против этого решения. Мы призываем органы власти принять необходимые меры для защиты этой ценной лесополосы от разрушения и сохранить её как природное и экологическое богатство Мыс, Тюмень», — сказано в петиции.

В настоящее время под документом уже подписали более 1 тысячи человек.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени во дворе одного из домов по улице Геологоразведчиков подрядная организация обрезала все ветки на растущих там деревьях. По данным администрации Тюмени, обрезка была проведена с нарушениями. В отношении подрядной организации, будет составлен протокол административного правонарушения.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Вырубка деревьев#Новости тюмени#Петиция
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