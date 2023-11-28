«Дикий кадровый голод»: почему в Тюменской области остро не хватает работников

Он также говорит о том, что в вопросе кадрового голода чувствуются отголоски пандемии, так как в то время работники сферы продаж, услуг, образования и здравоохранения, в том числе ресторанного бизнеса, были подвержены высокому риску заболевания, в связи с чем вводили необходимые меры защиты.