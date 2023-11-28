«Дикий кадровый голод»: почему в Тюменской области остро не хватает работников

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
В Тюменской области за последний год кадровый голод усилился в 1,4 раза, такие данные приводят эксперты hh.ru. Если еще год назад на одно предложение о работе приходилось 5,4 резюме, то сейчас — всего 3,7.
При этом, наиболее острый дефицит кадров зафиксирован в профессиональных сферах:
О дефиците сотрудников в регионе говорил уже и полномочный представитель президента Владимир Якушев, напрямую заявивший о дефиците сотрудников в ряде сфер. По словам социолога Натальи Девлешовой, такая ситуация была спрогнозирована ранее и ее обострение вполне закономерно.
«Люди уже давно начали переориентироваться на специальности, которые в обществе считаются более престижными. У нас сейчас отмечается профицит юристов, рекламщиков, менеджеров, а рабочих простых не хватает. Мы можем заметить, что провал наблюдается по всем позициям специальностей, которые в обществе называют — „обслуживающий персонал“. Большинство людей считают указанные в дефицитном списке специальности недостаточно высокооплачиваемыми и перспективными, поэтому идут туда неохотно», — говорит социолог.
Предпосылки к «кадровому голоду» и такому ощутимому разрыву между уходящим работоспособным населением и приходящим наметились уже давно. Как рассказал «Нашему городу» Артем Казанцев, бизнес-тренер и эксперт по онбордингу и корпоративной культуре, сейчас на рынок труда выходит крошечное поколение, рожденное в 90-е, а уходят с рынка рожденные в 50–60-е годы.
«С учетом этой разницы в численности, замещается новым поколением на 40-50% меньше рабочих мест, как среди мужчин, так и среди женщин. К тому же, тех, кто выходит на рынок труда сейчас, а это ребята 18-21 год, по статистике сравнивают с людьми прошлых поколений в возрасте 37-42 года и 55-60 лет», — говорит эксперт.
Он также говорит о том, что в вопросе кадрового голода чувствуются отголоски пандемии, так как в то время работники сферы продаж, услуг, образования и здравоохранения, в том числе ресторанного бизнеса, были подвержены высокому риску заболевания, в связи с чем вводили необходимые меры защиты.
«Так за 2020–2021 год из сферы общественного питания был большой отток профессиональных кадров, которые получили другие квалификации и работают в другой сфере. У ресторанов Тюменской области в 2023 году особенно остро вопрос нехватки кадров на рынке встал в апреле–мае, в связи с открытиями летних веранд, а так же открытием новых заведений», — объясняет Артем Казанцев.
Сейчас в связи с ростом доллара и оттоком мигрантов, как говорит эксперт, стало сложнее работать с кадрами из стран СНГ, приезжающими в Россию на заработки. По мнению Казанцева, гостям из стран СНГ стоит дать послабления в получении патента, переезда и адаптации к нашему менталитету.
«Многие уже работают в этом направлении — предоставляют жилье и питание, помогают при подготовке документов для подачи на патент, а также с экзаменом по русскому языку. Но все это пока звучит туманно, пока не видно предпосылок к тому, что в ближайшее время ситуация сильно улучшится», — говорит бизнес-тренер.
Причем по оценке специалистов hh.ru в Тюменской области лишь 37% жителей региона готовы занять рабочие места трудовых мигрантов, причем только с условием повышения зарплаты и наличия ДМС. Чаще всего — это как раз представители ресторанно-гостиничного бизнеса, логистики и перевозок, продаж, строительства, а также розничной торговли, это именно те позиции, в которых обнаружился провал.
По словам политолога Максима Дерябина, в Тюменской области и России в целом сейчас активно ухудшается отношение к мигрантам и политика регионов начинает включать все больше запретов для иностранцев, что существенно сказывается на дефиците кадров.
«У нас запрещают работать мигрантам в такси, общественно транспорте, общепите. Субъекты РФ активно поддерживают идеи таких запретов, хотя очевидно, что за этим последуют серьезные проблемы с кадрами и функционированием сфера в целом», — говорит Дерябин.
По словам экспертов, сложившаяся в регионе ситуация привела к двум вещам — руководству необходимо тратить бюджеты на удержание персонала, а от самих сотрудников зависит то, как они заинтересуют будущих коллег, как подготовят их к работе и на сколько грамотно организована система онбординга внутри их коллектива.
«В целом, нашему региону не хватает пересмотра приоритетов, следования за общими трендами — сейчас знакомство с новым сотрудников начинается не с должностных инструкций и правил, а с самих себя — какие у вас цели и миссия, какие вы преследуете ценности. Люди хотят работать в комфорте и среди единомышленников. Ситуация на рынке кадров требуют безопасности для сотрудников, работы с признанием, приоритет на возможности для карьерного роста и увеличения заработных плат. Если руководители пересмотрят приоритеты и станут вкладывать в ценности, преследуемые сотрудниками, ситуация начнет налаживаться», — считает Артем Казанцев.
По его мнению, работу над собой стоит провести и новому поколению сотрудников, им рекомендуют «не витать в облаках», а обратиться к реальности.
«Как бы не обстояла ситуация с рынком кадров, всегда ценятся обученные и высокомотивированные сотрудники, как раз в таких руководство готово вкладывать ресурсы и развивать их», — говорит эксперт.
Социолог Наталья Девлешова считает, что в обществе необходимо популяризировать дефицитные профессии и работать над формированием принципа «не бывает плохой работы», который сейчас почему-то забылся современными работоспособными гражданами.
Также одним из главных ключей к решению проблемы — вопрос трудоустройства мигрантов. Стоит учитывать объемы занимаемых ими позиций и не строить иллюзий, основанных на том, что местные охотно займут их места. Как показывает практика, на деле все совсем иначе.