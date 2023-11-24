В Тюмени компании начали закрывать отделы на карантин из-за вспышки коронавируса

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На 24 ноября 2023 в Тюменской области зафиксировано 109 526 подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последнюю неделю было выявлено 1467 новых случаев заражения, 122 человека госпитализировали. Источник редакции в одной из крупных правительственных компаний рассказал, что один из отделов из-за заболеваемости пришлось закрыть на карантин.
«Кабинет отдела пустой был, как выяснилось позже, всех отправили на карантин из-за коронавируса, видимо пандемия возвращается», — сообщил «Нашему городу» инсайдер.
За последний месяц в регионе отмечается регулярный рост заболеваемости, так в Окружной клинической больнице №2 в связи с вспышкой гриппа и коронавируса также был объявлен карантин.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как тюменцы в этом году переносят ОРВИ, грипп и новые штаммы COVID-19.