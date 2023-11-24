В Тюмени компании начали закрывать отделы на карантин из-за вспышки коронавируса

На 24 ноября 2023 в Тюменской области зафиксировано 109 526 подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последнюю неделю было выявлено 1467 новых случаев заражения, 122 человека госпитализировали. Источник редакции в одной из крупных правительственных компаний рассказал, что один из отделов из-за заболеваемости пришлось закрыть на карантин.