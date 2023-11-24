nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Тюменские компании начали закрывать отделы на карантин из-за вспышки COVID-19.

В Тюмени компании начали закрывать отделы на карантин из-за вспышки коронавируса

24 ноября 2023, 12:00
Фото: 1MI
Тюменские компании начали закрывать отделы на карантин из-за вспышки COVID-19.

Тюменские компании начали закрывать отделы на карантин из-за вспышки COVID-19

Источник редакции рассказал, что один из отделов компании в правительственной структуре закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. Сотрудников оставили работать удаленно.

На 24 ноября 2023 в Тюменской области зафиксировано 109 526 подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последнюю неделю было выявлено 1467 новых случаев заражения, 122 человека госпитализировали. Источник редакции в одной из крупных правительственных компаний рассказал, что один из отделов из-за заболеваемости пришлось закрыть на карантин.

«Кабинет отдела пустой был, как выяснилось позже, всех отправили на карантин из-за коронавируса, видимо пандемия возвращается», — сообщил «Нашему городу» инсайдер.

За последний месяц в регионе отмечается регулярный рост заболеваемости, так в Окружной клинической больнице №2 в связи с вспышкой гриппа и коронавируса также был объявлен карантин.

Из-за вспышки коронавируса в тюменской ОКБ №2 ввели карантин
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тюмени больше не вакцинируют от коронавирусаВ Тюмени уровень воды в Туре снова изменился«Я хотела быть бухгалтером»: как тюменок вынуждают работать в секс-индустрии
#Общество#Происшествия#Коронавирус COVID-19#Тюмень#Коронавирус#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Здоровье#Алиса Вернер#Коронавирусная инфекция
Подпишитесь
«Не могу даже захоронить»: тюменка ищет своего сына, признанного погибшим на СВО
Сегодня, 09:17
«Музыка города»: лишь коренные жители знают эти легендарные песни о Тюмени
Сегодня, 06:23
«Пять дней пролежал в квартире»: подробности гибели тюменского блогера КАЛЯН86
Сегодня, 04:07
Тюменскую область накроет сильнейшая магнитная буря
Сегодня, 05:31
«Я хотела быть бухгалтером»: как тюменок вынуждают работать в секс-индустрии
Сегодня, 05:09
«Это не женская работа»: еще одну тюменку не пустили СВО
Сегодня, 06:10