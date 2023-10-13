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Тюменским рабочим увеличивают зарплаты из-за дефицита кадров

Тюменским рабочим увеличивают зарплаты из-за дефицита кадров

13 октября 2023, 04:10
Фото: 1MI
В Тюменской области на 47% за год возросло число вакансий для представителей рабочих профессий. На профессиональную сферу «Рабочий персонал» в регионе приходится 24% вакансий — это самая востребованная у бизнеса категория соискателей.

При этом, данная отрасль является одной из дефицитных — на одно предложение о работе приходится в сфере рабочего персонала приходится всего 2,3 резюме, сообщают аналитики hh.ru Урал.

По словам экспертов, для того, чтобы привлечь кадры работодатели поднимают заработную плату сотрудникам. Если в сентябре 2022 года размер средней предлагаемой зарплаты в сфере «Рабочий персонал» составлял 60,1 тысячу рублей, то в октябре 2023 года — 67,7 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 1,4 раза вырос кадровый голод. Сегодня на одну вакансию приходится всего 3,7 резюме, тогда как год назад 5,4 резюме.

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