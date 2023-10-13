Тюменским рабочим увеличивают зарплаты из-за дефицита кадров

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
При этом, данная отрасль является одной из дефицитных — на одно предложение о работе приходится в сфере рабочего персонала приходится всего 2,3 резюме, сообщают аналитики hh.ru Урал.
По словам экспертов, для того, чтобы привлечь кадры работодатели поднимают заработную плату сотрудникам. Если в сентябре 2022 года размер средней предлагаемой зарплаты в сфере «Рабочий персонал» составлял 60,1 тысячу рублей, то в октябре 2023 года — 67,7 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 1,4 раза вырос кадровый голод. Сегодня на одну вакансию приходится всего 3,7 резюме, тогда как год назад 5,4 резюме.