Тюменским рабочим увеличивают зарплаты из-за дефицита кадров

По словам экспертов, для того, чтобы привлечь кадры работодатели поднимают заработную плату сотрудникам. Если в сентябре 2022 года размер средней предлагаемой зарплаты в сфере «Рабочий персонал» составлял 60,1 тысячу рублей, то в октябре 2023 года — 67,7 тысяч рублей.