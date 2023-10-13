Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 13 октября

В Заводоуковске в последний день рабочей недели также как и в других городах юга Тюменской области ожидаются дожди и пасмурная погода. В течение дня будет дуть юго-западный ветер до 4,6 м/с. Утром термометры покажут +3…+4, к полудню потеплеет до +5…+7. В вечерние и ночные часы термометры покажут +6…+7.