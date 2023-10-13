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Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 13 октября

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 13 октября

13 октября 2023, 01:07
Фото: 1MI
В Тюмени в пятницу, 13 октября, ожидаются кратковременные дожди, местами умеренные, мокрый снег, юго-западный ветер 8-13 м/с с порывами до 20 м/с, температура воздуха днем +4…+9, ночью 0…+5.

В Тюмени последний день рабочей недели, 13 октября, будет пасмурным, дождливым и ветреным — скорость юго-западного ветра будет достигать 6,5-7,1 м/с. Утром термометры покажут +3…+5, в течение дня поднимутся до +6…+7. В вечерние часы температура воздуха составит +6….+7.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:05, закат в 17:43, продолжительность дня 10 часов 38 минут.

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В Тобольске 13 октября ожидаются небольшие дожди в течение дня, юго-западный ветер до 4,6 м/с. В утренние и дневные часы максимальная температура воздуха составит +3…+6, в темное время суток ожидается +6…+7.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 6:56, закат в 17:50, продолжительность дня 10 часов 34 минуты.

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В Ялуторовске в пятницу, 13 октября, синоптики обещают небольшие дожди в течение дня, юго-западный ветер до 6,4 м/с, температуру воздуха +3…+8 в утренние и дневные часы, +6…+7 в вечернее время суток.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:01, закат в 17:40, продолжительность дня 10 часов 39 минут.

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В Заводоуковске в последний день рабочей недели также как и в других городах юга Тюменской области ожидаются дожди и пасмурная погода. В течение дня будет дуть юго-западный ветер до 4,6 м/с. Утром термометры покажут +3…+4, к полудню потеплеет до +5…+7. В вечерние и ночные часы термометры покажут +6…+7.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:00, закат в 17:39, продолжительность дня 10 часов 39 минут.

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В Ишиме в пятницу, 13 октября, синоптики обещают пасмурную погоду и небольшие дожди в утренние часы, юго-западный ветер до 6,5 м/с. Утром столбики термометров покажут +3…+5, к обеду поднимутся до +6.+7. В темное время суток ожидается +6…+7.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:48, закат в 17:28, продолжительность дня 10 часов 40 минут.

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