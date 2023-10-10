«Последний раз?»: в Тюмени завершается сезон проката электросамокатов

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
В этом году сезон кикшеринга начался бурно. Тюменцы стали арендовать электросамокаты почти в 3 раза чаще. Практически половина пользователей этого вида транспорта — это тюменцы в возрасте от 17 до 25 лет, которые с первых дней появлений электросамокатов в городе, начали разъезжать на них по тротуарам, дорогам и везде, где только душе угодно.
Хотя еще с 1 марта вступили в силе изменения в правила дорожного движения, согласно которым электросамокаты и прочие средства индивидуальной мобильности приравнены к полноценным участникам дорожного движения. Из-за этого в Тюменской области статистика по ДТП с этим видом транспорта резко взлетела до пугающих показателей. Регион занял третье место по числу аварий с электросамокатами в России.
После этого ГИБДД по Тюменской области усилило контроль за водителями СИМ т-за чего водители электросамокатов начали получать штрафы. Контролем занялась и городская администрация, было установлено 65 медленных зон, где скорость передвижения ограничивается 15 км/ч, и 30 зон запрета эксплуатации электросамокатов. И к конце лета порядка 550 аккаунтов нарушителей правил кикшерингов заблокировали, еще 185,5 тысячам тюменцев выдали предупреждения за езду вдвоём на одном самокате и за парковку в неположенных местах.
На, а апогеем сезона стало уголовное дело, которое завели на тюменца, который катался на одном электросамокате с девушкой и насмерть сбил пенсионерку. Теперь молодому парню вменяют 2 часть статьи 268 — «нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Тюменцу грозит ограничение свободы на срок до четырех лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
На фоне всех этих событий многие тюменцы стали задумываться о том, что электросамиокаты несут больше вреда, чем пользы, а потому может быть вполне целесообразно вовсе их запретить. Однако сейчас вопрос полного запрета этого вида транспорта не рассматривается. Бороться с нарушителями пока планируют с помощью усиленного контроля и профилактики.
«Сейчас наибольшее беспокойство вызывают не шеринговые самокаты, а личные. Если прокатная модель отслеживается, то частная собственность — нет. А потому ГИБДД по Тюменской области активизировало профилактическую работу по урегулированию движения СИМ», — пояснял «Нашему городу» заместитель начальника-начальник отдела ДПС и исполнения административного законодательства Василий Ренцанов.
В ГИБДД отмечают, если лицо, управляющее электросамокатом, будет злостно нарушать правила, то его будут привлекать к административной ответственности. К тому же теперь у инспекторов есть четкий протокол действий.
«Статистика — вещь упрямая. В этом году она поползла вверх, потому что ранее ДТП с участием электросамокатов квалифицировались, как происшествия с пешеходами. Но теперь, когда эти средства передвижения были возведены в рамки закона и было дано единое понятие, а также правовые нормы вступили в силу — мы имеем четкое понятие о категории этих средств и регламент привлечения водителей к ответственности», — говорит Ренцанов.
В нашем телеграм-канале мы с течение всего сезона проводили опросы, чтобы узнать, как жители города относятся к электросамокатам в городе. Результаты показали — 60% горожан уверены, что для управления электросамокатом обязательно нужны водительские права. 31% респондентов считают, что в этом нет необходимости, 9% — все равно. Также 69% жителей Тюмени заявили, что есть необходимость ввести более жесткие ограничения и штрафы для тех, кто пользуется элетросамокатами. Лишь 20% опрошенных ответили, что СИМ в городе им не мешают.
Сейчас тюменцы надеются, что к следующем сезону ситуация с электросамокатами и аварийностью нормализуется, на что может повлиять введение новых штрафов и правил для эксплуатации этого вида транспорта в городе.