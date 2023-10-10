«Последний раз?»: в Тюмени завершается сезон проката электросамокатов

В нашем телеграм-канале мы с течение всего сезона проводили опросы, чтобы узнать, как жители города относятся к электросамокатам в городе. Результаты показали — 60% горожан уверены, что для управления электросамокатом обязательно нужны водительские права. 31% респондентов считают, что в этом нет необходимости, 9% — все равно. Также 69% жителей Тюмени заявили, что есть необходимость ввести более жесткие ограничения и штрафы для тех, кто пользуется элетросамокатами. Лишь 20% опрошенных ответили, что СИМ в городе им не мешают.