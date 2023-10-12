«Сдаем на шторы»: почему в школах Тюмени до сих пор организуют поборы

Часто на родительских и общешкольных собраниях директор или классный руководитель прямо говорят о том, что всем родителям необходимо сдать деньги для того, чтобы что-то улучшить в учебном заведении. Стоит только вспомнить скандал в школе №70. Там родители учеников пожаловались на то, что с них собирают по 15 тысяч рублей на ремонт крыши, об этом они сообщали в мессенджерах и в социальных сетях. Однако позже директор выступила с заявлением, что никаких поборов не было, ее поддержали и тюменские власти, хотя непонятно зачем родители стали бы выдумывать такую историю.