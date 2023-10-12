«Сдаем на шторы»: почему в школах Тюмени до сих пор организуют поборы

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Тюменским родителям стоит учитывать, что в Конституции РФ закреплено право ребенка на бесплатное среднее школьное образование. Запрет на сбор дополнительных платежей в школах прописан как в Конституции страны, так и в федеральном законе «Об образовании в РФ». Ни родительский комитет, ни руководство школы не могут требовать от родителей оплаты чего-либо.
«А с нас требовали на техничку деньги и на ремонт. То по 50 рублей попросят, то по 1 000. У меня дочка в 38-й школе училась, так мы замаялсь постоянно слушать, что опять что-то нужно. то только потом мы узнали, что техничку так-то должна сама школа оплачивать, а не мы», — рассказала «Нашему городу» мама выпускницы школы №38.
Часто на родительских и общешкольных собраниях директор или классный руководитель прямо говорят о том, что всем родителям необходимо сдать деньги для того, чтобы что-то улучшить в учебном заведении. Стоит только вспомнить скандал в школе №70. Там родители учеников пожаловались на то, что с них собирают по 15 тысяч рублей на ремонт крыши, об этом они сообщали в мессенджерах и в социальных сетях. Однако позже директор выступила с заявлением, что никаких поборов не было, ее поддержали и тюменские власти, хотя непонятно зачем родители стали бы выдумывать такую историю.
Важно знать, что учебные заведения в Тюменской области, как и во всей России финансируются из государственного бюджета. Эти деньги предназначены, в частности, для оплаты заработной платы учителям, проведения ремонтных работ в школе и классах, а также закупки необходимого оборудования. Список целей, на которые тратятся средства школы, включает в себя:
А потому, когда учитель просит родителей сдать деньги на новые шторы или ремонт стульев для учеников, имеется вероятность того, что это средства уйдут педагогу в карман, а обновление будет проспонсировано из выделенного на школу бюджета.
«За поборы в школе может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок до 4 лет, ареста до полугода или штрафа до 80 000 тысяч рублей. Однако, как показывает практика, при возбуждении дела по факту поборов, сотрудника сразу увольняют задним числом, чтобы он не порочил честь школы. В последующем такого человека уже не возьмут на работу в образовательное учреждение», — объяснил юрист Павел Шадрин.
Он также добавил, что для привлечения к ответственности сотрудников школы за поборы, следует обращаться в отделение полиции или в прокуратуру.
Однако выезды класса на экскурсии или в театр — это уже добровольное мероприятие и из школьного бюджета спонсироваться точно не будет. А потому сбор средств на такой выезд вполне законен. Вдобавок, если родителя не принуждают выделять школе деньги, а он сам по доброй воле желает что-то улучшить в заведении то это также не воспрещается. Существует даже список мер, на которые собирать деньги с родителей можно. В него входят:
Главное требование по дополнительному образованию — оно должно быть строго добровольным, и не должно входить в обязательную программу учебного заведения. Эти занятия дополнительные, их разрешают проводить только во 2 половине дня.
Есть в Тюменской области и случаи, когда родители коллективно решают пожертвовать школе или классу деньги, выступая благотворителями. Так в школе №65 в нескольких классах родители добровольно скидывают в общий фонд по 1 тысяче рублей. Эти средства тратятся на расходы по праздникам и одинаковые тетради для контрольных и проверочных работ.
«В этом мы ничего страшного не видим, потому что инициатива исходила от родителей. У школы и учителя нет такого бюджета, чтобы, например, на Новый год детям сладкие подарки покупать. Вот мы и выделяем средства на это и знаем, куда идет каждый рубль. Разумеется, еси бы возникла ситуация с тем, что нас бы вынудили сдать деньги на ремонт или те же пресловутые шторы, то тут уже к педагогу возникли бы серьезные вопросы», — рассказываем мама ученицы школы №65.
Однако есть и негативные примеры. Так в феврале 2022 года классный руководитель одной из тюменских школ собирала деньги на то, чтобы свозить учеников в Тобольск. Но, когда деньги были собраны, учитель стала переносить поездку. Позже выяснилось, что руководство школы вовсе не знало о выезде, а деньги лежали на карту мужа корыстной учительницы, которая вовсе скрылась.
Каждый родитель вправе самостоятельно определять, готов ли он выделять деньги для нужд и желаний школы и класса. Никто не имеет права обязать вас оплачивать какие-либо нужды, однако стоит понимать, что выезды на экскурсии или праздники для детей — это важная часть школьной жизни.
«Очень распространена у нас ситуация, когда все в классе куда-то едут, а нескольким ребятам не позволяют отправиться вместе со всеми. Причем порою это не невозможность родителей что-то оплатить, а принципиальная позиция, мол, школа — это для учебы, остальное не нужно. Но на деле сплочение класса и совместные выезды благотворно влияют на атмосферу среди сверстников и даже на образовательный процесс. А потому стоит вкладываться в классные мероприятия, однако они должны быть по карману каждому родителю в классе», — считает психолог Петр Зосимов.
Регулировать сбор средств с родителей может и родительский комитет, который вправе самостоятельно распоряжаться собранными деньгами, не отдавая эти средства учителю. В каждом классе родители могу сами обозначить объем сборов, который должен быть доступен каждому в классе.