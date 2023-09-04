«Неблагодарное дело»: почему тюменские выпускники вузов не идут работать в школу?

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Тюменцы, получившие образование педагогов-предметников, рассказали, что выбирая при поступлении свое направление, они представляли совсем иную картину. Ребята мечтали дарить детям знания и модернизировать систему образования. Но система взяла верх.
«Ты это понимаешь на практике, когда встречаешься с детьми и своими реальными обязанностями. 80% работы — это бумаги, а твои новые идеи оказываются вообще никому не нужны. Тебя палкой гонят реализовывать программу и ты просто не можешь это остановить, даже если понимаешь, что ребята из темы мало что поняли», — говорит Ирина Горлатова, выпускница, планировавшая работать учителем физики.
Однако это лишь одна из ряда причин, которые делают работу педагога в Тюменской области непривлекательной для тех, кто получил соответствующее образование. Ведь в вузе будущим учителям обещают высокие зарплаты, уважение детей и реализацию внутреннего потенциала, но все эти обещания рушит суровая реальность.
По данным открытых источников, зарплата учителей растет, ведь в 2017 году средняя учительская зарплата составляла 34,9 тысячи рублей, в 2022-м уже 49,7 тысячи рублей, а сейчас она приблизилась к отметке в 53,9 тысячи рублей. Прогнозируется, что на следующий год средняя зарплата вырастет до 58 тысяч рублей, а в 2025 году — до 62,2 тысяч.
Однако нынешние и обещанные показатели уже не радуют тех, кто мог бы выбрать карьеру педагога, а вдобавок на деле зарплата чаще оказывается меньше указанных значений.
«Я после матфака решила все-таки попробовать себя в роли учителя и ничего хорошего из этого не вышло. Я практически жила в школе и за это мне платили в 2022 году 30 тысяч рублей при том, что я еще и информатику вела, а не только алгебру с геометрией. На рынке много предложений, где с моим образованием можно получать в разы больше», — говорит Анна Сулима, ныне работающая в сфере IT.
Потенциальные педагоги отмечают, что соотношение вложенного труда и финансового вознаграждения за него пока разочаровывает. А потому, получая звонки с предложением поработать в школе, выпускники, нашедшие значительно более прибыльную работу, отвечают резким отказом.
«Это просто смешно. Я оканчивала филфак и была убеждена, что моя судьба — быть учителем. Я хотела вести по-настоящему интересные уроки литературы, доступным языком объяснять все тонкости, но на зарплату учителя жить невозможно. Они предлагают 30-45 тысяч при максимальной нагрузке, а я могу работать в медиа, получая более 100 тысяч с меньшими затратами своих сил», — признается Жанна Логинова.
По мнению тренера по личностному развитию Дмитрия Харитонова, сейчас для того, чтобы привлечь учителей в школы нужно существенно поднять заработную плату. Ведь эта сфера сейчас не может конкурировать с другими.
«Молодых специалистов сейчас учат ценить себя и свое время. это сейчас фактически тренд. А впахивание за гроши во имя невесомого общественного блага — антитренд. Сейчас работа учителем — самопожертвование, на которое готов пойти не каждый», — говорит эксперт.
Многих в работе педагога беспокоит отношение детей к учителям, а еще больше — отношение их родителей. Создается впечатление, что фигура педагога в обществе вовсе обесценивается.
«Это абсолютно потребительское отношение. Тебя ни во что не ставят дети и ты сначала не понимаешь почему оно так. Но потом приходит родитель и все становится ясно. Мамы и папы считают, что я должна еще и воспитывать их ребенка, заставлять его учиться, прививать любовь к знаниям, регулировать отношение между ребятами в классе и так далее. Они забывают, что воспитание — это их обязанность», — негодует экс-педагог русского языка и литературы Елизавета Баринцева.
Психолог Петр Зосимов также отмечает развитие тенденции к переосмыслению роли учителя. Если ранее звание педагога было почетным и человек занимающий эту должность считался авторитетом и к нему прислушивались родители, то теперь все чаще преподавателя воспринимают, как услугу, которую должны оказывать так, как правильным кажется родителю.
«Среди моих клиентов есть педагоги, которые не могут справиться с давлением родителей. По рассказам, мамы и папы не бояться переходить на личные оскорбления и топить за версию „мой ребенок ангелочек, а вы ничтожество“. Я считаю, что в школах необходимо создать кабинет психологической помощи и для учителей, так как она им необходима», — предлагает эксперт.
Однако среди опрошенных были и те, кто согласен на работу в 30 тысяч рублей и на хамское отношения детей и родителей, но их в построении карьеры учителя остановили стандарты системы образования, которые во многом, как считают респонденты, направлены не на обучение детей, а на цифры в статистике.
«С нас требуют статистику, а не образованных детей. Иногда уместным будет оставить ребенка на второй год, потому что я вижу, что он совсем не усвоил программу и ни по одному предмету не может ответить даже на тройку, но сейчас это невозможно», — говорит бывший учитель английского языка Екатерина Литвинова.
По мнению тюменского психолога Татьяны Крестьянниковой, специалисты, работающие с детьми в школе слишком заняты формальной работой. Им попросту не хватает времени и сил на детей.
«Да, у меня не оставалось времени на креативные уроки, хотелось добавить игрового формата, чтобы ребятам было интереснее, но время остается только на методичку, да и со временем начинается выгорание и ты вовсе забиваешь на идею интересных уроков. Я поэтому уволилась, ибо мне было стыдно за то, что я превратилась в базовую „училку““, — признается экс-педагог по химии Валерия Романова.
А потому сейчас для того, чтобы привлечь педагогов в школы, необходимо вносить изменения в систему образования. Начинать стоит с повышения зарплат для того, чтобы школьная среда могла конкурировать с другими вакансиями, куда с распростертыми объятиями принимают выпускников педагогических направлений и доучивают до других должностей.