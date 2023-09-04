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Posted Сегодня, 08:56

Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Выпускники, отучившиеся на преподавателей отказываются работать по профессии.

«Неблагодарное дело»: почему тюменские выпускники вузов не идут работать в школу?

4 сентября 2023, 08:56
Фото: 1MI
Выпускники, отучившиеся на преподавателей отказываются работать по профессии.

В Тюмени объяснили, почему выпускники вузов не хотят идти работать в школу

Несмотря на острый дефицит учителей в Тюменской области, выпускники педагогических направлений тюменских университетов не спешат бросаться на амбразуру. «Наш город» разобрался в проблеме.
Сюжет
Дети

Ожидания не совпали с реальностью

Тюменцы, получившие образование педагогов-предметников, рассказали, что выбирая при поступлении свое направление, они представляли совсем иную картину. Ребята мечтали дарить детям знания и модернизировать систему образования. Но система взяла верх.

«Ты это понимаешь на практике, когда встречаешься с детьми и своими реальными обязанностями. 80% работы — это бумаги, а твои новые идеи оказываются вообще никому не нужны. Тебя палкой гонят реализовывать программу и ты просто не можешь это остановить, даже если понимаешь, что ребята из темы мало что поняли», — говорит Ирина Горлатова, выпускница, планировавшая работать учителем физики.

Однако это лишь одна из ряда причин, которые делают работу педагога в Тюменской области непривлекательной для тех, кто получил соответствующее образование. Ведь в вузе будущим учителям обещают высокие зарплаты, уважение детей и реализацию внутреннего потенциала, но все эти обещания рушит суровая реальность.

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Зарплата оставляет желать лучшего

По данным открытых источников, зарплата учителей растет, ведь в 2017 году средняя учительская зарплата составляла 34,9 тысячи рублей, в 2022-м уже 49,7 тысячи рублей, а сейчас она приблизилась к отметке в 53,9 тысячи рублей. Прогнозируется, что на следующий год средняя зарплата вырастет до 58 тысяч рублей, а в 2025 году — до 62,2 тысяч.

Однако нынешние и обещанные показатели уже не радуют тех, кто мог бы выбрать карьеру педагога, а вдобавок на деле зарплата чаще оказывается меньше указанных значений.

«Я после матфака решила все-таки попробовать себя в роли учителя и ничего хорошего из этого не вышло. Я практически жила в школе и за это мне платили в 2022 году 30 тысяч рублей при том, что я еще и информатику вела, а не только алгебру с геометрией. На рынке много предложений, где с моим образованием можно получать в разы больше», — говорит Анна Сулима, ныне работающая в сфере IT.

Потенциальные педагоги отмечают, что соотношение вложенного труда и финансового вознаграждения за него пока разочаровывает. А потому, получая звонки с предложением поработать в школе, выпускники, нашедшие значительно более прибыльную работу, отвечают резким отказом.

«Это просто смешно. Я оканчивала филфак и была убеждена, что моя судьба — быть учителем. Я хотела вести по-настоящему интересные уроки литературы, доступным языком объяснять все тонкости, но на зарплату учителя жить невозможно. Они предлагают 30-45 тысяч при максимальной нагрузке, а я могу работать в медиа, получая более 100 тысяч с меньшими затратами своих сил», — признается Жанна Логинова.
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По мнению тренера по личностному развитию Дмитрия Харитонова, сейчас для того, чтобы привлечь учителей в школы нужно существенно поднять заработную плату. Ведь эта сфера сейчас не может конкурировать с другими.

«Молодых специалистов сейчас учат ценить себя и свое время. это сейчас фактически тренд. А впахивание за гроши во имя невесомого общественного блага — антитренд. Сейчас работа учителем — самопожертвование, на которое готов пойти не каждый», — говорит эксперт.

Проблемы детей и их родителей

Многих в работе педагога беспокоит отношение детей к учителям, а еще больше — отношение их родителей. Создается впечатление, что фигура педагога в обществе вовсе обесценивается.

«Это абсолютно потребительское отношение. Тебя ни во что не ставят дети и ты сначала не понимаешь почему оно так. Но потом приходит родитель и все становится ясно. Мамы и папы считают, что я должна еще и воспитывать их ребенка, заставлять его учиться, прививать любовь к знаниям, регулировать отношение между ребятами в классе и так далее. Они забывают, что воспитание — это их обязанность», — негодует экс-педагог русского языка и литературы Елизавета Баринцева.

Психолог Петр Зосимов также отмечает развитие тенденции к переосмыслению роли учителя. Если ранее звание педагога было почетным и человек занимающий эту должность считался авторитетом и к нему прислушивались родители, то теперь все чаще преподавателя воспринимают, как услугу, которую должны оказывать так, как правильным кажется родителю.

«Среди моих клиентов есть педагоги, которые не могут справиться с давлением родителей. По рассказам, мамы и папы не бояться переходить на личные оскорбления и топить за версию „мой ребенок ангелочек, а вы ничтожество“. Я считаю, что в школах необходимо создать кабинет психологической помощи и для учителей, так как она им необходима», — предлагает эксперт.
Педагогам в тюменских школах требуется бесплатный доступ к психологической поддержке.Педагогам в тюменских школах требуется бесплатный доступ к психологической поддержке.
Педагогам в тюменских школах требуется бесплатный доступ к психологической поддержке.
Фото: 1MI

Работа не на благо детей

Однако среди опрошенных были и те, кто согласен на работу в 30 тысяч рублей и на хамское отношения детей и родителей, но их в построении карьеры учителя остановили стандарты системы образования, которые во многом, как считают респонденты, направлены не на обучение детей, а на цифры в статистике.

«С нас требуют статистику, а не образованных детей. Иногда уместным будет оставить ребенка на второй год, потому что я вижу, что он совсем не усвоил программу и ни по одному предмету не может ответить даже на тройку, но сейчас это невозможно», — говорит бывший учитель английского языка Екатерина Литвинова.

По мнению тюменского психолога Татьяны Крестьянниковой, специалисты, работающие с детьми в школе слишком заняты формальной работой. Им попросту не хватает времени и сил на детей.

«Да, у меня не оставалось времени на креативные уроки, хотелось добавить игрового формата, чтобы ребятам было интереснее, но время остается только на методичку, да и со временем начинается выгорание и ты вовсе забиваешь на идею интересных уроков. Я поэтому уволилась, ибо мне было стыдно за то, что я превратилась в базовую „училку““, — признается экс-педагог по химии Валерия Романова.
Большую часть рабочего времени учителя проводят за заполнением всех необходимых бумаг для школы Большую часть рабочего времени учителя проводят за заполнением всех необходимых бумаг для школы
Большую часть рабочего времени учителя проводят за заполнением всех необходимых бумаг для школы
Фото: 1MI

А потому сейчас для того, чтобы привлечь педагогов в школы, необходимо вносить изменения в систему образования. Начинать стоит с повышения зарплат для того, чтобы школьная среда могла конкурировать с другими вакансиями, куда с распростертыми объятиями принимают выпускников педагогических направлений и доучивают до других должностей.

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#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Образование#Учитель#Школа#Новости тюмени#Тюменцы#Алиса Вернер
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