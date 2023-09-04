«Неблагодарное дело»: почему тюменские выпускники вузов не идут работать в школу?

Однако среди опрошенных были и те, кто согласен на работу в 30 тысяч рублей и на хамское отношения детей и родителей, но их в построении карьеры учителя остановили стандарты системы образования, которые во многом, как считают респонденты, направлены не на обучение детей, а на цифры в статистике.