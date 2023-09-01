Дикий кадровый голод: в школах Тюменской области не хватает более 700 учителей

Posted Сегодня, 01:07
Published Сегодня, 01:07
Modified Сегодня, 01:07
Updated Сегодня, 01:07
Директора школ и учителя в разговоре с «Нашим городом» признаются, что нехватку учителей «покрывают» искусственно, перераспределяя нагрузку по урокам: вместо положенных 18 часов в неделю, часто учителя проводят по 40 и более часов в классе. Второй проблемой кадрового голода называют низкие зарплаты: по официальной статистике регионального департамента образования и науки зарплата педагога составляет в среднем 55 тысяч рублей, в реальности чаще не дотягивает и до 30 тысяч рублей.
По данным крупнейшего онлайн-рекрутингового агентства hh.ru, Тюмень вошла в Топ-10 регионов с высокой зарплатой педагогов, заняв шестую строку с доходом учителей в 51, 2 тысячи рублей. Впереди оказались Москва (74 тыс. руб.), соседний Сургут (62,1 тыс. руб.), Калуга (57,8 тыс. руб), Сочи (53,6 тыс. руб.) и Белгород (51,8 тыс. руб.).
Под сомнение эти статистические данные поставила Дина Горковец, директор департамента образования и науки Тюменской области. Отвечая на вопросы «Нашего города», она заявила, что за 1 квартал 2023 года средняя заработная плата тюменских учителей составила 55 558 рублей. При этом чиновница подчеркнула, что в расчет не берется выплата за классное руководство, которое финансируется из федерального бюджета.
«Заработная плата учителей зависит от объема и сложности труда, от наличия или отсутствия внебюджетных средств (в случае оказания платных услуг), а также от размера стимулирующих выплат работника», — пояснила глава департамента образования в ответ на запрос издания.
Между тем в базах вакансий крупнейших рекрутинговых агентств hh.ru, «Работа России» и Superjob.ru предлагаемые зарплаты педагогам совсем не дотягивают до названных департаментом цифр. Судя по объявлениям, работодатель готов заплатить учителю в среднем 19-35 тысяч рублей. Самой высокооплачиваемой из вакансий, которую удалось обнаружить корреспонденту «Нашего города», оказалась учитель русского языка и литературы в поселке Боброво. Откликнувшемуся на это предложение педагогу обещают 50 тысяч рублей.
Учитель математики Алена Сергеевна, работающая в одной из школ в центре Тюмени, говорит, что получать зарплату, названную в департаменте образования можно, но для этого придется пять дней в неделю с утра до вечера и без перерыва вести уроки.
«Мне надо взять себе 2,5 ставки, чтобы получать такую (55,5 тысяч рублей) зарплату. А когда мне при такой нагрузке готовится к урокам? Когда воспитывать своих детей?» — вздыхает педагог.
По информации портала «Работа России» образовательные школы Тюменской области укомплектованы на 96% (АППГ — 97%), не хватает примерно 435 преподавателей. В департаменте образования дополняют, что до 1 сентября директора школ завершают процедуру отбора учителей и проводят работу по заключению трудовых договоров. Впрочем, там признают, что средняя нагрузка на одного учителя на начало учебного года составляет полторы ставки. Среди востребованных специалистов — учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, иностранных языков.
«Педагогические коллективы региона достаточно стабильны. Вместе с тем имеет место уход из профессии молодых специалистов в первые годы педагогической деятельности», — признает проблему Дина Горковец.
На сайте «Работа в России» размещены 722 предложения работы по ключевому слову «Учитель» в Тюменской области, из них в Тюмени остаются незакрытыми 254 вакансии, в Тобольске — 49, в Ишиме и Ялуторовске по 18, остальные по сельским районам. Мы просмотрели вакансии, которые обновлялись за последние 10 дней. Выяснилось, что самыми востребованными педагогами оказались учителя начальных классов и иностранных языков.
Самый востребованный рынок труда для учителей в Тюмени. Больше всего (на дату 22 августа и позже) открытых вакансий в школе №45. Тут требуются учителя начальных классов, математики, физики, химии, зарплата в зависимости от нагрузки от 22 до 30 тысяч рублей. В школе №63 ищут соискателей на вакансии педагогов –предметников по русскому языку, математике, информатике, технологии и физике, зарплата указана в сумме 35 тысяч рублей. Школе №51 требуется учитель музыки, начальных классов, истории и математики, зарплата от 30 и от 40 тысяч рублей. Больше всего зарплату — 45 тысяч рублей — в Тюмени предлагают в школе №65, там нужен учитель начальных классов и учитель математики. В школе №89 на зарплату 30 тысяч рублей нужны учителя начальных классов, математики, физики и английского языка. В школе № 13 не хватает учителя географии, начальных классов и физики.
Как поделился с «Нашим городом» директор одной из школ, где кадровый голод особенно острый, буквально перед первым звонком удалось найти двух учителей начальных классов, с предметниками пока поступят проверенным способом — нагрузку распределят между работающими учителями.
«Выходим из ситуации как можем. Детей без уроков оставить нельзя», — говорит директор.
Математик Алена Сергеевна рассказала, как это делается на примере. Весь последний месяц она готовила конспекты уроков для параллели седьмых классов — их в школе пять. После педсовета директор вызвала ее в кабинет и попросила взять на себя еще уроки физики в этих же классах, а также информатику в девятых классах.
«Мне сказали, что отказаться нельзя. Так работают многие учителя в нашей школе», — поделилась математик.
В депобре рассказали, что чаще всего из школ увольняются молодые педагоги в первые годы работы. Для них в регионе даже создали специальную программу «Факультет педагогических профессий», в рамках которого молодому специалисту оказывают поддержки и сопровождение. До этого на федеральном уровне по инициативе президента во всех школах запустили проект «Наставник». На недавнем педсовете учитель-стажист Нина Шешунова дала совет молодым специалистам: «если что непонятно, цепляйтесь к своим наставникам, идите и сидите на их уроках, требуйте от них [педагогическую] литературу».
Проза жизни в школе оказывается гораздо хуже, чем описано в учебниках по педагогике. Учителя в работе сталкиваются с переполненными классами, где они не могут не то, что вложить знания в ученика, а навести дисциплину, элементарно запомнить имя ребенка. Бумажная работа — отчеты, планы. Закрыли учителей от реального общения с детьми. Вместо общения, обучения, воспитания педагог, к сожалению, теперь «предоставляет услугу».
«Не позволяет мне педагогическая совесть, спросить с ребенка больше, чем сама объяснила. А современные стандарты образования следуют принципу: никаких знаний в готовом виде! Заинтересуйте ребенка! Ага…бегут…и волосы назад… Не хочу выдавать образовательные услуги. Отношение-то у родителей соответственное… как к служанке. Вы должны и обязаны!», — говорит о неудачном школьном опыте учитель, которая ушла из школы и стала репетитором.
Создатель и директор частной школы «Еврогимназия» Лариса Пряженникова в разговоре отмечает, что вовсе не маленькая зарплата и ежедневные ответственный труд пугает учителей, а выстроенная в последние годы система работы. Многие педагоги ее коллектива в прошлом работали в общеобразовательных школах.
«Учителей прекрасных много. Люди не хотят уходить из профессии, приходят в частные школы, переквалифицируются в репетиторство, где работают совершенно в другой системе: на качество образования, где и дети, и родители, как и педагог замотивированы на результат», — отмечает Пряженникова.
Вчерашние педагоги, ставшие репетиторами, говорят, что доходы у них сильно не поднялись, однако они видят результат своего труда. По их словам, в ближайшие годы без работы они не останутся точно.
«Пока этот бардак в школах происходит, мы, репетиторы, без работы не останемся… и это не совсем хорошо», — резюмирует педагог, которая после 16 лет в школе ведет теперь индивидуальные занятия с младшеклассниками.
В этом году 1 сентября в Тюменской области за школьные парты сядут 251 тысяча учеников, их обучением займутся 10 900 учителей, а общее количество работников, задействованных в сфере образования 12 700 человек.
Напомним, накануне учебного года информационное поле всколыхнула информация что перед 1 сентября из гимназии №83 уволились сразу больше десяти учителей. Эта ситуация очень расстроила родителей учеников.