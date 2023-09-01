Дикий кадровый голод: в школах Тюменской области не хватает более 700 учителей

Самый востребованный рынок труда для учителей в Тюмени. Больше всего (на дату 22 августа и позже) открытых вакансий в школе №45. Тут требуются учителя начальных классов, математики, физики, химии, зарплата в зависимости от нагрузки от 22 до 30 тысяч рублей. В школе №63 ищут соискателей на вакансии педагогов –предметников по русскому языку, математике, информатике, технологии и физике, зарплата указана в сумме 35 тысяч рублей. Школе №51 требуется учитель музыки, начальных классов, истории и математики, зарплата от 30 и от 40 тысяч рублей. Больше всего зарплату — 45 тысяч рублей — в Тюмени предлагают в школе №65, там нужен учитель начальных классов и учитель математики. В школе №89 на зарплату 30 тысяч рублей нужны учителя начальных классов, математики, физики и английского языка. В школе № 13 не хватает учителя географии, начальных классов и физики.