«Отрыв перед уроками»: как тюменские школьники отметили 1 сентября

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Ежегодно после линеек, которые многим ученикам тюменских школ кажутся скучными и нудными, ученики стягиваются к Цветному бульвару, чтобы в более привычной обстановке отметить День знаний. Сегодня, не смотря на дождливую и прохладную погоду, традиции изменять не стали. Младшие школьники примчали на аттракционы с родителями, а старшие собрались кучками, чтобы обсудить летние приключения.
С учениками младших классов в центр города обычно приходят всей семьей. В честь трогательного события и отправления малыша в 1 класс, ему покупают все желаемое и разрешают выбирать для катания любые аттракционы.
«Выросла уже моя девочка — в школу ходить будет. Казалось вот только ходить даже не умела, а теперь школьница. Вот решили ей праздник настоящий устроить, поедим вредного чего-нибудь, сладостями сверху закинем и покатаемся на всем, на чем дочь захочет», — рассказывает мама первоклассницы Марии.
Детей на Цветном бульваре уже ждали ростовые куклы в виде Тома и Джерри, раздающие леденцы, аниматоры Бэтмен и Капитан Америка с шариками. Кстати к последним у старшеклассников возникли вопросы, ибо просвещенная молодежь предполагала, что эти персонажи сейчас относятся к списку нежелательных.
«Ну, Капитан Америка еще может быть, но меня точно никто не запрещал, да вы и не переживайте, держите шарик», — рассказывал харизматичный Бэтмен, развлекая молодежь.
У более старших школьников программа не такая очаровательная. Некоторые ребята признались, что после прогулки по городу соберутся в арендованной квартире, чтобы устроить настоящую тусовку перед началом тяжелого учебного года.
«Хорошо, что на пятницу выпал праздник, завтра никуда не надо и можно будет спокойно дома отходить от того, что будет сегодня вечером. Главная ведь фишка начала учебного года — это с одноклассниками встретиться и потусоваться перед тем, как учителя и родители с экзаменами насядут», — признался девятиклассник Артем.
На уроки ребята пока идти не очень хотят. Многие пугают изменения в программе. В частности уроков боятся будущие выпускники, которым для поступления нужна история.
«Они там что-то убирают, что-то добавляют, я в новостях видела. Какой-то ужас. Дайте хоть пару лет без изменений, чтобы нормально можно было подготовиться», — негодует одиннадцатиклассница Виктория.
А учеников среднего звена пока пугают новые предметы, ведь школьники убеждены — нагрузки им хватает, а парочку предметов можно вовсе из программы выкинуть, таковыми по мнению 8-классника Кирилла являются физкультура, технология и ОБЖ.
«Ну, если честно, я в школу хожу в основном, чтобы с пацанами пообщаться. Ну и чтобы школу закончить тоже. Там иногда весело бывает, но некоторые уроки меня напрягают. Вот в этом году химия у нас появится, я уже предчувствую, что выше тройки у меня не будет», — рассказал ученик 7 класса Михаил.
Со страхом смотрят расписание занятий и ученики 5 классов, им теперь придется самостоятельно ходить по кабинетам и знакомиться с учителями-предметниками, о которых в школе порою слагают страшные легенды.
«У нас говорят русичка очень злая. Такая он тетка неприятная, я ее как-то видела. У меня пока одни пятерки и я боюсь, что мне начнут оценки хуже ставить. Особенно, если учительница не очень попадется», — говорит пятиклассница Ева.
Учеников городских школ огорчило, что на Цветном бульваре в этом годе не организовали концерт и даже не поставили колонки с музыкой, многие дети и их родители надеялись, что в городе их будет ждать концертная программа.
«Хоть бы импровизированную сцену сделали да музыку включили. Аниматоры тут вижу просто с разных городских компаний и организаций, а от города как-то особых действий не видно — обидно. Мы в Тюмень переехали как раз в школу сына отдать, а тут как-то не празднично у вас», — поделилась мама первоклассника, переехавшая в Тюмень из Екатеринбурга.
Но другим детям особой программы не надо. Многих приводят кататься на аттракционах лишь трижды в год — 1 сентября, 1 июня и в День рождения, а потому радости у малышей хватало. ну, а у старшеклассников вечером и ночью будет своя развлекательная программа. Будем надеяться, что обойдется без происшествий.