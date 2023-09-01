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Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Школьники сегодня тусуются в центре города

«Отрыв перед уроками»: как тюменские школьники отметили 1 сентября

1 сентября 2023, 09:50
Фото: nashgorod.ru
Школьники сегодня тусуются в центре города

Как тюменские школьники отметили 1 сентября

После торжественных линеек в школах, ученики рванули в центр города, чтобы насладиться праздником!
Сюжет
Дети

Место встречи изменить нельзя

Ежегодно после линеек, которые многим ученикам тюменских школ кажутся скучными и нудными, ученики стягиваются к Цветному бульвару, чтобы в более привычной обстановке отметить День знаний. Сегодня, не смотря на дождливую и прохладную погоду, традиции изменять не стали. Младшие школьники примчали на аттракционы с родителями, а старшие собрались кучками, чтобы обсудить летние приключения.

Тюменские школьники собрались на Цветном бульваре Тюменские школьники собрались на Цветном бульваре
Тюменские школьники собрались на Цветном бульваре Тюменские школьники собрались на Цветном бульваре
Тюменские школьники собрались на Цветном бульваре Тюменские школьники собрались на Цветном бульваре
Тюменские школьники собрались на Цветном бульваре
Фото: nashgorod.ru

С учениками младших классов в центр города обычно приходят всей семьей. В честь трогательного события и отправления малыша в 1 класс, ему покупают все желаемое и разрешают выбирать для катания любые аттракционы.

«Выросла уже моя девочка — в школу ходить будет. Казалось вот только ходить даже не умела, а теперь школьница. Вот решили ей праздник настоящий устроить, поедим вредного чего-нибудь, сладостями сверху закинем и покатаемся на всем, на чем дочь захочет», — рассказывает мама первоклассницы Марии.

Детей на Цветном бульваре уже ждали ростовые куклы в виде Тома и Джерри, раздающие леденцы, аниматоры Бэтмен и Капитан Америка с шариками. Кстати к последним у старшеклассников возникли вопросы, ибо просвещенная молодежь предполагала, что эти персонажи сейчас относятся к списку нежелательных.

«Ну, Капитан Америка еще может быть, но меня точно никто не запрещал, да вы и не переживайте, держите шарик», — рассказывал харизматичный Бэтмен, развлекая молодежь.
Аниматоры развлекают учеников в центре города Аниматоры развлекают учеников в центре города
Аниматоры развлекают учеников в центре города Аниматоры развлекают учеников в центре города
Аниматоры развлекают учеников в центре города Аниматоры развлекают учеников в центре города
Аниматоры развлекают учеников в центре города Аниматоры развлекают учеников в центре города
Аниматоры развлекают учеников в центре города Аниматоры развлекают учеников в центре города
Аниматоры развлекают учеников в центре города Аниматоры развлекают учеников в центре города
Аниматоры развлекают учеников в центре города Аниматоры развлекают учеников в центре города
Аниматоры развлекают учеников в центре города
Фото: nashgorod.ru

У более старших школьников программа не такая очаровательная. Некоторые ребята признались, что после прогулки по городу соберутся в арендованной квартире, чтобы устроить настоящую тусовку перед началом тяжелого учебного года.

«Хорошо, что на пятницу выпал праздник, завтра никуда не надо и можно будет спокойно дома отходить от того, что будет сегодня вечером. Главная ведь фишка начала учебного года — это с одноклассниками встретиться и потусоваться перед тем, как учителя и родители с экзаменами насядут», — признался девятиклассник Артем.
Не все школьники рады началу учебного года Не все школьники рады началу учебного года
Не все школьники рады началу учебного года
Фото: nashgorod.ru

В школу пока не очень хочется

На уроки ребята пока идти не очень хотят. Многие пугают изменения в программе. В частности уроков боятся будущие выпускники, которым для поступления нужна история.

«Они там что-то убирают, что-то добавляют, я в новостях видела. Какой-то ужас. Дайте хоть пару лет без изменений, чтобы нормально можно было подготовиться», — негодует одиннадцатиклассница Виктория.

А учеников среднего звена пока пугают новые предметы, ведь школьники убеждены — нагрузки им хватает, а парочку предметов можно вовсе из программы выкинуть, таковыми по мнению 8-классника Кирилла являются физкультура, технология и ОБЖ.

Дети развлекаются в центре Тюмени Дети развлекаются в центре Тюмени
Дети развлекаются в центре Тюмени
Фото: nashgorod.ru
«Ну, если честно, я в школу хожу в основном, чтобы с пацанами пообщаться. Ну и чтобы школу закончить тоже. Там иногда весело бывает, но некоторые уроки меня напрягают. Вот в этом году химия у нас появится, я уже предчувствую, что выше тройки у меня не будет», — рассказал ученик 7 класса Михаил.

Со страхом смотрят расписание занятий и ученики 5 классов, им теперь придется самостоятельно ходить по кабинетам и знакомиться с учителями-предметниками, о которых в школе порою слагают страшные легенды.

«У нас говорят русичка очень злая. Такая он тетка неприятная, я ее как-то видела. У меня пока одни пятерки и я боюсь, что мне начнут оценки хуже ставить. Особенно, если учительница не очень попадется», — говорит пятиклассница Ева.
Девочки сегодня пришли с красивыми бантиками Девочки сегодня пришли с красивыми бантиками
Девочки сегодня пришли с красивыми бантиками
Фото: nashgorod.ru

Чего не хватает празднику?

Учеников городских школ огорчило, что на Цветном бульваре в этом годе не организовали концерт и даже не поставили колонки с музыкой, многие дети и их родители надеялись, что в городе их будет ждать концертная программа.

«Хоть бы импровизированную сцену сделали да музыку включили. Аниматоры тут вижу просто с разных городских компаний и организаций, а от города как-то особых действий не видно — обидно. Мы в Тюмень переехали как раз в школу сына отдать, а тут как-то не празднично у вас», — поделилась мама первоклассника, переехавшая в Тюмень из Екатеринбурга.

Но другим детям особой программы не надо. Многих приводят кататься на аттракционах лишь трижды в год — 1 сентября, 1 июня и в День рождения, а потому радости у малышей хватало. ну, а у старшеклассников вечером и ночью будет своя развлекательная программа. Будем надеяться, что обойдется без происшествий.

День знаний заканчивается, но учебный год только начинается День знаний заканчивается, но учебный год только начинается
День знаний заканчивается, но учебный год только начинается
Фото: nashgorod.ru
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