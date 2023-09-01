«Отрыв перед уроками»: как тюменские школьники отметили 1 сентября

Но другим детям особой программы не надо. Многих приводят кататься на аттракционах лишь трижды в год — 1 сентября, 1 июня и в День рождения, а потому радости у малышей хватало. ну, а у старшеклассников вечером и ночью будет своя развлекательная программа. Будем надеяться, что обойдется без происшествий.