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Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Арбитражи августа: охранники-нелегалы, замерзающие дети и обман на 2,5 млрд

Арбитражи августа: охранники-нелегалы, замерзающие дети и обман на 2,5 млрд рублей

31 августа 2023, 07:36
Фото: 1MI

Арбитражи августа: охранники-нелегалы, замерзающие дети и обман на 2,5 млрд

Разбираемся в самых интригующих делах уходящего месяца.
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Дети

Скрытые камеры в тюменских ТЦ

Сотрудники Росгвардии наведались в тюменские ТЦ с проверкой. Под плановый рейд попали: ТРЦ «Премьер», ТРЦ «Вояж», «Тюменский ЦУМ», ТРЦ «Гудвин», ТЦ «Рентал» и Деловой дом «Семен Дежнев». В каждом из них охранные услуги предоставляет ООО ЧОП «КЛИН». К этой компании возникло множество вопросов.

Выяснилось, что посетителей и сотрудников торговых центров не информировали о том, что в здании ведется видеонаблюдение — в местах, где устанавливалась техника отсутствовала обязательное обозначение. Отметим, что тюменцы уже жаловались на то, что в туалетах тюменского ЦУМа они замечали камеры. Но 23 статья Конституции гласит о том, что каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, сохранение чести и доброго имени.

Камеры в туалетах тюменских ТРЦ замечали уже несколько разКамеры в туалетах тюменских ТРЦ замечали уже несколько раз
Камеры в туалетах тюменских ТРЦ замечали уже несколько раз
Фото: nashgorod.ru

Также в ходе проверки Росгвардии было установлено, что некоторые местные сотрудники не застрахованы на случай гибели и получения травм в ходе выполнения работы. А у кого-то вовсе не оказалось трудовых договоров.

В связи с выявлением этих серьезных нарушений, управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении ЧОПа к административной ответственности по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ.

Известно, что с января 2023 года компанией по оказанию охранных услуг руководит Денис Апокин, выручка компании в 2022 году составила 54 миллиона рублей, чистая прибыль — 12 миллионов, что на треть превышает показатели 2021 года. Однако еще в прошлом году по решению Арбитражного суда компании «КЛИН» внесли предупреждение по аналогичной статье. Однако, судя по результатам последней проверки, за год нужные выводы не были сделаны.

В Тюменской области не хватает охранников, водителей и поваров
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Тепло для детей за 1,9 млн

Многопрофильный детский центр «Дети будущего» отложил на будущее оплату коммунальных услуг, а вместе с этим и заключение договора на потребление тепловой энергии. Добровольно оплачивать услуги «Туртасского коммунального предприятия Уватского муниципального района» центр отказался, да и заключать договор не спешил. А потому коммунальщикам пришлось обратиться в суд.

По подсчетам тепловой компании, за все время незаконного пользования отопления, была накоплена сумма в размере 1,9 миллиона рублей. Для рассмотрения дела по существу суд решил также привлечь администрацию Уватского района, чтобы выяснить, почему детский центр пользовался помещением без заключения договора с ресурсоснабжающей компанией. Вместе с этим арбитражный суд Тюменской области все же порекомендовал сторонам по делу принять меры к мирному урегулированию спора путем заключения мирового соглашения или проведения иных примирительных процедур, предусмотренных законом.

Если соглашение не будет заключено и центр вновь откажется выплачивать накопленный долг и заключать договор с компанией, то в сентябре обе стороны встретятся в суде, в ходе которого свой комментарий по поводу сложившейся ситуации даст и администрация района.

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Миллиардный ущерб за миллионную кражу

Инесса Бранденбург, которую признали виновной в хищении 560 миллионов рублей из банка СБРР, уже отбывает срок в тюрьме, но впереди ее ждут новые судебные тяжбы. Корпорация «Агентство по страхованию вкладов» подала иск на женщину и ее сообщника Григория Романюту на сумму в 2,5 миллиарда рублей. Бывшие коллеги ранее числились председателями правления ООО «Сибирский банк реконструкции и развития».

Их обяжут выплатить причиненный ущерб, ибо злоумышленникам компанией были выданы технические кредиты, а на деньги банка они приобрели неликвидные ценные бумаги и вывели активы. Ранее решение суда о том, чтобы привлечь Романюту и Бранденбург в субсидарной ответственности, оспаривалось в кассационном суде, но решение было оставлено без изменения.

Счета Бранденбург давно арестованы — в сентябре 2021 года женщина была задержана в Испании, а Григорий Романюта с 2018 года и по сей день находится в международном розыске. Причем мужчина, сложивший ограбление на Бранденбург и посредника, по предположению, уехал за границу с суммой превышающей 350 миллионов рублей. Сейчас для того, чтобы привлечь экс-банкира к ответственности его нужно найти и экстрадировать в Россию.

Также известно, что около 100 тысяч евро, которые были украдены из «Сибирского банка реконструкции и развития» в 2018 году, закопали в одном из парков Москвы у пруда. Деньги нашли в пакете — тысяча купюр номиналом по 100 евро.

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