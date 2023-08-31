Арбитражи августа: охранники-нелегалы, замерзающие дети и обман на 2,5 млрд рублей

Счета Бранденбург давно арестованы — в сентябре 2021 года женщина была задержана в Испании, а Григорий Романюта с 2018 года и по сей день находится в международном розыске. Причем мужчина, сложивший ограбление на Бранденбург и посредника, по предположению, уехал за границу с суммой превышающей 350 миллионов рублей. Сейчас для того, чтобы привлечь экс-банкира к ответственности его нужно найти и экстрадировать в Россию.