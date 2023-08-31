Арбитражи августа: охранники-нелегалы, замерзающие дети и обман на 2,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
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Updated Сегодня, 07:38
Сотрудники Росгвардии наведались в тюменские ТЦ с проверкой. Под плановый рейд попали: ТРЦ «Премьер», ТРЦ «Вояж», «Тюменский ЦУМ», ТРЦ «Гудвин», ТЦ «Рентал» и Деловой дом «Семен Дежнев». В каждом из них охранные услуги предоставляет ООО ЧОП «КЛИН». К этой компании возникло множество вопросов.
Выяснилось, что посетителей и сотрудников торговых центров не информировали о том, что в здании ведется видеонаблюдение — в местах, где устанавливалась техника отсутствовала обязательное обозначение. Отметим, что тюменцы уже жаловались на то, что в туалетах тюменского ЦУМа они замечали камеры. Но 23 статья Конституции гласит о том, что каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, сохранение чести и доброго имени.
Также в ходе проверки Росгвардии было установлено, что некоторые местные сотрудники не застрахованы на случай гибели и получения травм в ходе выполнения работы. А у кого-то вовсе не оказалось трудовых договоров.
В связи с выявлением этих серьезных нарушений, управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении ЧОПа к административной ответственности по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ.
Известно, что с января 2023 года компанией по оказанию охранных услуг руководит Денис Апокин, выручка компании в 2022 году составила 54 миллиона рублей, чистая прибыль — 12 миллионов, что на треть превышает показатели 2021 года. Однако еще в прошлом году по решению Арбитражного суда компании «КЛИН» внесли предупреждение по аналогичной статье. Однако, судя по результатам последней проверки, за год нужные выводы не были сделаны.
Многопрофильный детский центр «Дети будущего» отложил на будущее оплату коммунальных услуг, а вместе с этим и заключение договора на потребление тепловой энергии. Добровольно оплачивать услуги «Туртасского коммунального предприятия Уватского муниципального района» центр отказался, да и заключать договор не спешил. А потому коммунальщикам пришлось обратиться в суд.
По подсчетам тепловой компании, за все время незаконного пользования отопления, была накоплена сумма в размере 1,9 миллиона рублей. Для рассмотрения дела по существу суд решил также привлечь администрацию Уватского района, чтобы выяснить, почему детский центр пользовался помещением без заключения договора с ресурсоснабжающей компанией. Вместе с этим арбитражный суд Тюменской области все же порекомендовал сторонам по делу принять меры к мирному урегулированию спора путем заключения мирового соглашения или проведения иных примирительных процедур, предусмотренных законом.
Если соглашение не будет заключено и центр вновь откажется выплачивать накопленный долг и заключать договор с компанией, то в сентябре обе стороны встретятся в суде, в ходе которого свой комментарий по поводу сложившейся ситуации даст и администрация района.
Инесса Бранденбург, которую признали виновной в хищении 560 миллионов рублей из банка СБРР, уже отбывает срок в тюрьме, но впереди ее ждут новые судебные тяжбы. Корпорация «Агентство по страхованию вкладов» подала иск на женщину и ее сообщника Григория Романюту на сумму в 2,5 миллиарда рублей. Бывшие коллеги ранее числились председателями правления ООО «Сибирский банк реконструкции и развития».
Их обяжут выплатить причиненный ущерб, ибо злоумышленникам компанией были выданы технические кредиты, а на деньги банка они приобрели неликвидные ценные бумаги и вывели активы. Ранее решение суда о том, чтобы привлечь Романюту и Бранденбург в субсидарной ответственности, оспаривалось в кассационном суде, но решение было оставлено без изменения.
Счета Бранденбург давно арестованы — в сентябре 2021 года женщина была задержана в Испании, а Григорий Романюта с 2018 года и по сей день находится в международном розыске. Причем мужчина, сложивший ограбление на Бранденбург и посредника, по предположению, уехал за границу с суммой превышающей 350 миллионов рублей. Сейчас для того, чтобы привлечь экс-банкира к ответственности его нужно найти и экстрадировать в Россию.
Также известно, что около 100 тысяч евро, которые были украдены из «Сибирского банка реконструкции и развития» в 2018 году, закопали в одном из парков Москвы у пруда. Деньги нашли в пакете — тысяча купюр номиналом по 100 евро.