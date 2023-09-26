«Пережиток прошлого?»: пора ли отменить школьную форму в Тюмени

Также член правления тюменского родительского комитета Андрей Генерозов считает, что школьная форма нужна — она дисциплинирует. Однако тонкость в другом: форма не должна сильно бить по карману родителей, потому что по закону учёба у нас в государстве бесплатная, но с таким нюансом выходит, что платить все же придется. И мы упираемся в парадокс — для учебы никаких денег не надо, но если ребёнок без формы, то его не пускают в школу.