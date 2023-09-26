«Пережиток прошлого?»: пора ли отменить школьную форму в Тюмени

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Один из главных минусов школьной формы — ее стоимость. Ежегодно родителям приходится тратить все больше денег, чтобы одеть свое чадо. Так, в этом году сборы ребенка в школу в России подорожали на 149%.
«Наш город» уже подсчитывал, что на форму ученика начальной школы в Тюмени придется отдать около 11-13 тысяч рублей. Причем в эту сумму включен лишь минимальный набор вещей.
«Ребенок же еще растет очень быстро и постоянно приходится что-то докупать. Одно дело покупать универсальную одежду, в которой, как говорится, и в пир, и в мир. Но школьную форму ребенок носит только на уроках. Я не вижу в этом никакого смысла. Считаю, что это пережиток СССР, от которого давно пора избавиться», — говорит многодетная мама Ирина Лагутина.
Детей же в форме смущает ее неудобство и ограничение в самовыражении. Тюменские школьники считают, что худи, джинсы и кроссовки сделали бы их пребывание в школе комфортнее и не повлияли бы на качество образования. С ними согласны и современные психологи.
«Очень популярно мнение о том, что школьная форма дисциплинирует, однако я с этим не согласен. Для современного школьника форма — это просто одежда или же часть сковывающей его системы. На самом деле, если в школе грамотно организован образовательный процесс и педагоги умеют удерживать внимание детей, то никакого дополнительного ограничителя в виде формы не нужно», — рассуждает психолог Петр Зосимов.
Терапевт также уверен, что отмена школьной формы может повлечь переоценку школьной системы и простимулировать более лояльное отношение к школе, где таким образом может быть создана более доверительная атмосфера между педагогическим составом и учениками.
Вдобавок, отказ от формы помог бы избежать конфликтов на религиозной почве, ибо сейчас одни из ключевых принципов при определении единых требований к школьной одежде — это принцип «светского характера образования», закрепленный в ст. 3 Федерального закона «Об образовании». Это значит, что одежда школьников не должна иметь никакой религиозной или атеистической пропаганды.
Однако прошлогодний скандал с ученицей школы №88, которую не пустили на занятия в хиджабе, показал, что в некоторых вопросах закон порою можно пересмотреть. В уставе школы со ссылкой на ФЗ было указано — «не допускается ношение учащимися головного убора в помещениях учреждения во время занятий». Это правило распространяется на все школы РФ, но в некоторых учебных заведениях носить религиозные атрибуты разрешено.
Как уже отмечали в департаменте образования Тюменской области, любые корректировки действующих норм могут быть проведены путём коллективных обсуждений.
Несмотря на высокую стоимость и недовольство школьников, многие убеждены, что школа — это место, где нужна особая одежда. Даже психологи расходятся во мнениях по данному вопросу.
«Когда ребенок приходит в 1 класс, он должен понимать, что произошли изменения в его среде пребывания, форма поможет ему быстрее адаптироваться и переключиться на учебный лад. Проще говоря, когда ребенок надевает форму он уже внутренне чувствует себя учеником школы, а не просто ребенком. И эту закрепленную модель стоит поддерживать для переключения между видами деятельности подростка, спортивная форма — спорт, школьная — учеба, повседневная одежда — отдых и развлечения», — считает психолог Татьяна Левина.
Также член правления тюменского родительского комитета Андрей Генерозов считает, что школьная форма нужна — она дисциплинирует. Однако тонкость в другом: форма не должна сильно бить по карману родителей, потому что по закону учёба у нас в государстве бесплатная, но с таким нюансом выходит, что платить все же придется. И мы упираемся в парадокс — для учебы никаких денег не надо, но если ребёнок без формы, то его не пускают в школу.
«Этот вопрос необходимо решать на уровне государственного экономического регулирования. Необходимо чтобы граждане более прилично жили и получали достойную зарплату. Люди жалуются не потому, что форму якобы навязывают, а из-за того, что родители перестали прилично зарабатывать», — говорит Андрей Генерозов.
С необычной стороны на проблему посмотрел Михаил Колосов, директор тюменской гимназии № 1. Он отметил, что форма помогает обеспечивать безопасность учеников.
«Если подросток пришёл в школьной форме, то охранник уже знает, что ученик относится к этому учебному заведению», — говорит Михаил Колосов.
Многие родители также поддерживают идею сохранения школьной формы, так как убеждены, что это часть нашей истории и обязательное условие сохранения дисциплины в классе и на территории учебного заведения в целом.
«Это, как минимум, красиво. Ребенок выглядит опрятно, тем самым он проявляет уважение к педагогом и самой школе. Не нужно делать из обучения показ мод. Детки приходят в школу учиться и выглядеть они должны соответственно», — говорит многодетный отец Михаил Черепанов.
На данный момент, по данным Роскачества, до 72% детей и родителей все же позитивно оценивают использование школьной формы. Однако 51% россиян выступают против введения единой формы для всех. При том уже известно, что отмененный в 1992 году ГОСТ школьной формы снова вернется в 2024 году.
Новый стандарт не будет строго утверждать формат формы, а лишь внедрит критерии по которым можно будет отличать школьную одежду от повседневной. Также будет установлено, какие материалы должны будут использоваться, чтобы форма отвечала стандартам качества ГОСТ — была воздухопроницаемой, комфортной и удобной.
Однако никто не будет отнимать право у школьного совета и родительского комитета самостоятельно вносить корректировки в установленные нормы. Так, в некоторых школах России, в частности и в Тюмени, действует правило «свободного дня» — дети могут прийти в повседневной одежде на занятия.
А потому строгость отношения к форме — это частный вопрос каждой школы. Родители и сами ученики могут влиять на критерии одежды для обучения, в их силах разрешить ношение хиджабов или других значимых для учеников атрибутов.