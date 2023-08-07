«Никуда не пойду»: почему дети боятся или не хотят посещать школу

Также при возникновении проблемы у ребенка, начать анализ ситуации с себя, как с родителя. Часто мамы и папы начинают нападать на детей или учителей, заставляя из решать проблему, которая может быть спровоцирована действиями родителей. Помните, что воспитанием ребенка занимается родитель, а не учитель, а потому ответственность всегда в первую очередь лежит на маме и папе. Если ребенку комфортно с родителями, то они будут одними из первых, кому он расскажет о проблеме. И здесь самое главное — выслушать и быть рядом, разделяя ваше общую проблему.