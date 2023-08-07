«Никуда не пойду»: почему дети боятся или не хотят посещать школу

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
До начала учебного года чуть меньше месяца. И беспокойные школьные будни уже понемногу занимают умы учеников и их родителей.
Родители часто жалуются друг другу, рассказывая, как их чадо не хочет ходить в школу и к какие меры приходится применять, чтобы выпнуть ребенка с рюкзаком из дома. Однако сетовать на лень или отсутствие интереса у ребенка не стоит, порою за нежеланием идти в школу стоит ряд серьезных проблем, для решения которых ученику необходима помощь.
Порою ситуация с нежеланием идти в школу приводит родителей и ребенка в кабинет специалиста. Психолог Татьяна Крестьянникова отмечает, что в ее практике таких обращений много. Обычно родители видят проблему в самом ребенке, однако на ситуацию стоит смотреть шире.
«Если вы заметили, что ребенок на постоянной основе старается сделать все возможное, чтобы не идти в школу, то это тревожный звоночек. Часто дети по утрам прямо закатывают истерики, кричат и ложатся на пол, что сигнализирует о наличии серьезного повода для беспокойства», — рассказывает «Нашему город» Татьяна Крестьянникова.
По ее мнению чаще всего проблема со страхом перед школой и ярым нежеланием идти учиться появляется из-за:
О буллинге в школах говорят часто, однако ситуация существенно не меняется — дети все еще толпой нападают на аутсайдеров за школой, оскорбляют друг друга и организуют жуткую травлю. Стоит лишь вспомнить эпизод с жуткой дракой во дворе школы №65 — школьники записывали на видео, как одна девочка избивает другую, школьница молила о помощи, но ребята вокруг только смеялись.
«Обычно в такие конфликты лезть не стоит. Кто-то бы вышел защитить эту девочку и его бы потом также избили. У нас с этим все строго внутри коллектива и выгоднее всего для своего же комфорта придерживаться нейтралитета и вообще не влезать в такие конфликты», — говорит ученица школы, знакомая с ситуацией.
Однако буллинг может проявляться не только физически. Школьника могут попросту игнорировать или отпускать обидные шутки в его адрес.
«Обидчики считают себя сильнее и важнее всех остальных участников группы, поэтому стараются любыми методами принизить других и повысить свою значимость. А сторонние наблюдатели чаще всего поддерживают травлю или просто отмалчиваются. Практически нет эпизодов, когда за аутсайдера бы кто-то из детей вступался», — говорит психолог.
Родители часто сами убивают желание ребенка идти в школу. Случается, что ученик не оправдывает ожиданий — не может учиться только на пятерки и быть самым лучшим в классе. Тогда родители начинают давить на свое чадо и заставлять его соответствовать мечтам мамы и папы, что негативно сказывается на психике школьника. Психолог Крестьянникова отмечает, что в Тюмени нередки случаи, когда взрослые применяют физическое наказание в случае, если ребенок получил четверку, а не пятерку.
«Я прошла через такое воспитание. Это было жутко, я ненавижу свои школьные годы за это. Мне говорили, что после четверки будет тройка, а потом двойка и я пойду в итоге полы в подъезде мыть. Поэтому получая четверку я начинала рыдать прямо в классе, за что меня высмеивали одноклассники. А позже это переросло в „синдром отличницы“, с которым будучи взрослой тяжело жить. Сейчас мне приходится работать со специалистом, чтобы избавиться от этой проблемы», — рассказала тюменка.
Школьные учителя отмечают, что им часто приходится успокаивать в классах детей, которым не позволяют мириться с оценкой ниже «отлично». Однако работать с родителями, выбравшими такой путь воспитания, чаще всего бесполезно.
«Обычно оказывается, что сам ребенок понимает — невозможно быть круглым отличником и знать все. Но он боится родителей, которые дома его за четверку будут ругать. Поэтому ученик плачет и умоляет меня исправить оценку. Я пробовала как-то вызывать родителей и говорить с ними, но напоролась на оскорбления и на то, что я „лезу не в свое дело“. Тут ситуация сложное и мне очень жалко учеников таких родителей», — говорит учительница начальных классов Юлия М.
Давление родителей ставит под сомнения доверие ребенка, из-за чего в семье возникает высокий барьер, которых может остаться навсегда.
Но существуют и учителя, на уроки к которым идти совсем не хочется. Некоторые педагоги занижают оценки детям из-за личной неприязни. Случается, что преподаватель может уж очень явно выражать свое нежелание работать с учеником, что школьник тоже чувствует. В интернете крутиться множество роликов на которых учителя бьют учеников.
Часто в школах можно договориться о переводе ребенка в другой класс и пожаловаться на учителя, если у вас есть веские причины обвинить его в неподобающем отношении к детям. Часто таких педагога увольняют практически в день подачи жалобы.
До сих пор сотни конфликтов в школе случаются из-за одежды и внешнего вида. Не все могут позвонить себе одевать ребенка в дорогую одежду и предоставить ему новый комплект формы на каждый день недели, а потому ребят, которые одеты чуть хуже, чем другие, часто начинают оскорблять одноклассники. Причиной также может стать фигура ученика, цвет его волос и иные параметры внешности.
Несмотря на то, что многие говорят о том, что отсутствие школьной формы поможет детям больше раскрепощаться и проявлять себя, ее наличие помогает скрыть разницу между доходами семей школьников и минимизировать конфликты на этой почве.
Сначала важно выявить причину резкого отторжения школы ребенком. Ведь школа должна восприниматься, как место где можно узнать что-то новое, познакомиться со сверстниками и весело провести с ними время. Если в голове ученика картина школы мрачная, то нужно узнать, что перекрывает этот источник света и устранить его.
Если речь идет о буллинге, то не лишним будет обратиться к психологу, который поможет ребенку выстроить отношение к проблеме и подскажет пути решения. Обращение к учителю или директору — идея спорная, часто это усугубляет ситуацию.
«Главное — помочь ребенку найти друзей. Если у него будет хотя бы парочка одноклассников, с которыми он сдружится, то буллинг стихнет, ведь нападать на группу значительно сложнее, чем на одного человека. С такой просьбой обратиться к учителю можно, он, зная отношения детей в классе, может дать аутсайдеру и его потенциальному другу одно задание, чтобы сплотить их. Также можно поговорить с родителями ученика, главенствующего в травле», — рекомендует школьный психолог Ирина Ефимова.
В ситуации с давлением родителей, не лишним будет обратиться к психологу. Но не ребенку, а взрослому. Эксперты подчеркивают, что попытка реализовать в ребенке то, что не получилось у вас или стараться сделать из сына или дочери объект для хвастовства — признак глубокой проблемы из-за которой и страдает ребенок.
При проблеме во взаимоотношениях с учителем, постарайтесь побеседовать с педагогом и понять корень проблемы. если выстроить диалог не получается, то имеет место перевод в другой класс или жалоба на поведение учителя, что может послужить поводом для его замены.
Если ребенок признался, что его внешний вид осуждают в классе, то стоит оценить объективность проблемы. Случается, что родители, закрутившись в делах, забывают постирать ребенку форму или не замечают дырки и потертости. В таком случае нужно привести одежду ученика в должный вид. При иных обстоятельствах действовать стоит по аналогии с проблемой буллинга.
Учителя и психологи подчеркивают, что у детей, не имеющих проблем в отношении с родителями, проблемы с нежеланием идти в школу возникают крайне редко. А потому теплое и доверительное общение с мамой и папой часто является основой безопасной и эффективной учебы.
«С детства важно поддерживать любопытство ребенка. Важно, чтобы в первый класс он шел с интересом. Также после школы всегда спрашивайте, как прошел день вашего ученика, причем не акцентируйте внимание на оценках, спросите чего интересного он сегодня узнал, что делал на переменах и после уроков», — рекомендует Ефимова.
Также при возникновении проблемы у ребенка, начать анализ ситуации с себя, как с родителя. Часто мамы и папы начинают нападать на детей или учителей, заставляя из решать проблему, которая может быть спровоцирована действиями родителей. Помните, что воспитанием ребенка занимается родитель, а не учитель, а потому ответственность всегда в первую очередь лежит на маме и папе. Если ребенку комфортно с родителями, то они будут одними из первых, кому он расскажет о проблеме. И здесь самое главное — выслушать и быть рядом, разделяя ваше общую проблему.
Родителям важно помнить, что оценки в школе — не самое главное в жизни. Намного важнее состояние и самоощущение вашего школьника. Ребенок может перекатываться с тройки на четверку, но каждый день приходить домой и рассказывать о том, что нового он узнал в школе и что хочет изучить в свое свободное время. А потому, если уже вторую неделю сын или дочь со слезами на глазах говорит, что не хочет идти в школу, то ругаться, устраивать скандал или выпинывать его любыми способами не стоит. Сядьте вместе и поговорите, ибо беседы в доверительном формате — ключ к решению практически любой проблемы.