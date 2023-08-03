«Мама, прости»: каждый четвертый самоубийца в Тюменской области — ребенок

Часто суициденты косвенно затрагивают эту запретную тему, чтобы узнать, как к этому относятся их близкие. В ответ люди получают положительное подкрепление своих мыслей, безразличие или отрицательную реакцию. Однако есть и те, кто прямо говорит о своих намерениях, но их часто игнорируют, считая, что ребята просто пытаются привлечь к себе внимание.