«Мама, прости»: каждый четвертый самоубийца в Тюменской области — ребенок

Posted Сегодня, 01:03
Published Сегодня, 01:03
Modified Сегодня, 01:03
Updated Сегодня, 01:03
Ссора с родителями. Оскорбления в школе. Безответная первая любовь. Эксперты могут назвать сотню причин по которым дети решаются на самоубийство. Однако чаще всего к роковому шагу приводит не один печальный инцидент, а целая череда событий, которые довели маленького человека сначала до мыслей о смерти, а после — до действий. Часто ребенка можно спасти, если вовремя обратить внимание на тревожные звоночки.
Мы обсудили с экспертами самые острые вопросы, касающиеся детских суицидов в Тюменской области.
В отчете прокуратуры о работе за 2022 год, который имеется в распоряжении редакции, указано, что в Тюменской области было зарегистрировано 75 случаев суицидов, 19 из них совершили дети.
«Наибольшее число суицидов (суицидальных попыток) зарегистрировано на территории гг. Тюмени, Тобольска, Ишима, Голышмановского и Заводоуковского городских округов, Вагайского, Казанского, Нижнетавдинского и Тюменского районов», — сообщают в прокуратуре.
В 2022 году юные жители Тюмени 299 раз решались на попытку свести счеты с жизнью, что на 13% выше показателя 2021 года. Однако бытует мнение, что реальная статистика может оказаться более пугающей.
«Приписать случаю категорию „суицид“ — это непросто и не только из-за сбора доказательной базы. Часто родители говорят, мол, ребенок просто случайно порезался, например. Хотя там видно, что произошло это совсем не случайно. Тут родители просто хотят защитить свое чадо от „желтого билета“, так как при попытке навредить себе, ребенка могут направить на лечение в психиатрическую клинику, чего взрослые очень боятся. Тут зависит все от того, как данные о происшествии запишет полиция и часто просят написать что угодно, но не попытку суицида», — рассказал «Нашему городу» собственный источник в правоохранительных органах.
После попытки сведения счетов с жизнью, человека действительно могут поставить на учет, однако последствия этого не так страшны, как предполагают родители. А о пользе этого мероприятия они забывают вовсе.
Обычно после попытки суицида ребенок попадает сначала в обычную больницу, куда вызывают также сотрудника полиции. Если он усмотрит в получении повреждений вариант с самоубийством, то передаст дело в областную психоневрологическую больницу, где специалисты будут решать, какие меры необходимо предпринять для защиты ребенка.
«Суицидента могут вовсе не поставить на учет при определенных обстоятельствах. Так он может быть направлен на прохождение диагностики и лечения в дневной стационар. Этот курс никак не отразится на его дальнейшей жизни и не повлечет наложения запретов. Однако бывают случаи, когда мы видим необходимость в стационарном лечении. Но и этого не стоит бояться, после прохождения лечения суицидента могут снять с учета», — рассказал «Нашему городу» психиатр ОКПБ Тюменской области.
Врач уже давно умеет отличать правду от лжи и негодует, когда ребенок, чаще всего по наказу родителей, старается скрыть факт попытки суицида. Ведь обман врача может повлечь несвоевременное оказание помощи и состояние ребенка только усугубится, что повышает риск рецидива.
«Я всех родителей очень прошу быть честными с психиатрами. Это жизнь вашего ребенка и ни у кого нет цели упечь его в психушку. Мы лишь хотим вам помочь. Не нужно стеснятся диагнозов в нашей сфере, нужно заботиться о своем ребенке и вовремя его поддержать», — говорит психиатр.
По ее мнению, давление родителей — это одна из главных причин невозможности своевременно оказать помощь ребенку с суицидальными мыслями и намерениями.
Многие ошибочно полагают, что чаще всего суицида происходят томной и тоскливой осенью, из-за серости сезоны и окончания теплых дней. Однако все ровным счетом наоборот. В холодные и серые периоды года человек теряет силы, а для рокового поступка они необходимы.
«Осенью и зимой человек обычно лишь вынашивает мысль о самоубийстве, но мрак и холод лишают его сил совершить решительный поступок. Силы появляются с приходом теплоты и появлением солнечных лучей. Дополнительную нагрузку дает всеобщая радость, как бы вытесняя страдающего человека из жизни. Так, на подростков весной обрушивается также неотвратимость экзаменов, причем давление ощущается как в школе, так и дома», — отмечает психолог Татьяна Крестьянникова.
С этим согласна и частный психиатр Ольга Конева, она также говорит о том, что в состоянии депрессии человек обычно не способен не совершение самоубийства, а потому на этой стадии следует срочно обратиться к специалисту.
«Но у нас родители чаще всего либо считают, что ребенок просто ленивый, игнорируя его проблему и ожидая ее пика, или же начинают лечить его сами. Тут даже не знаю что хуже. Неконтролируемое употребление антидепрессантов может спровоцировать суицидальный эпизод. Ведь эти препараты дают человеку сил, а если сама проблема и источник тяжелый мыслей так и не устранены, то риск трагедии кратно возрастает. А потому любое медикаментозное лечение допустимо только под контролем врача, который сможет выявить причину возникшей проблемы», — говорит Конева.
Суицидальные мысли характерны для следующих ментальных расстройств:
Поводом для обращения к специалисту может быть один из признаков суицидальных намерений, о который изданию рассказала Мария Егорова, врач психиатр-нарколог ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер».
«Многое зависит от особенностей личности и обстоятельств. Большинство суицидентов „кричат о помощи“, это происходит на этапе обдумывания, когда срабатывает антисуицидальный барьер», — говорит Егорова.
Часто суициденты косвенно затрагивают эту запретную тему, чтобы узнать, как к этому относятся их близкие. В ответ люди получают положительное подкрепление своих мыслей, безразличие или отрицательную реакцию. Однако есть и те, кто прямо говорит о своих намерениях, но их часто игнорируют, считая, что ребята просто пытаются привлечь к себе внимание.
«При серьезных намерениях высказывания могут носить завуалированный характер: „Вы не должны беспокоиться обо мне“, „Я не хочу создавать для вас проблемы“, „Я хочу уснуть и не проснуться“. Также наблюдается резкое изменение в поведении, замкнутость или выраженная общительность, потеря интереса к окружающему, рискованные и саморазрушающие действия. Любые высказывания не должны игнорироваться», — говорит эксперт.
А психолог Татьяна Крестьянникова рекомендует родителям чаще говорить с детьми, но обязательно в положительном ключе. Важно слушать ваше чадо и показывать ему, как хороша жизнь и что все обязательно будут счастливы.
«Помогите им почувствовать себя нужными», — говорит психолог.
Если вы заподозрили, что у маленького человека имеются мысли о самоубийстве или он открыто говорит о своих намерениях, то необходимо выслушать его и обсудить последствия его действий. Важны положительные эмоции, поддержка и варианты решения сложной жизненной ситуации.
Помните, что в Тюменской области на базе областной психиатрической больницы работает Центр суицидальной превенции, где акцент сделан на детей и подростков. Здесь юные тюменцы могут рассчитывать на всестороннюю бесплатную помощь.
Если ситуация обострилась и помощь нужна немедленно, то звоните в 112 и сообщите о происходящем, вас свяжут со службой, которая приедет на место и поможет ребенку не совершить роковой шаг.
Сейчас, по мнению экспертов, основная причина несвоевременной помощи детям в случае возникновения суицидальных мыслей — непонимание родителей, а порою и откровенное давление с их стороны. Подростков начинают считать просто капризными и не уделяют должное внимание их проблемам, которые взрослым могут казаться незначительными, но в сознании подростка они приобретают глобальные масштабы. Важно не говорить с ребенком, доверять ему и не бояться обратиться к специалисту.