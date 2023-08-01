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В Тюменской области муковисцидозом болеют более 40 детей

1 августа 2023, 07:46
Фото: 1MI
До 15 лет не доживают 12% детей с таким генетическим заболеванием.
Сюжет
Дети

В Тюменской области 44 юным жителям поставлен диагноз муковисцидоз. Всего в регионе данное редкое генетическое заболевание выявлено у 54 человек.

Муковисцидозом —это заболевание, при котором происходят проблемы с работой органов из-за избытка слизи. К сожалению, 12% детей с таким генетическим заболеванием не доживают до 15 лет. Но все-таки современные методы лечения позволяют продлить жизнь людям с муковисцидозом и до 50 лет.

Как пояснили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, дети с муковисцидозом получают лекарственное обеспечение и технические средства реабилитации за счет федеральных средств. Приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов оплачивается из бюджета региона, а также федерального Фонда «Круг добра» и регионального проекта «Ключ к жизни».

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году инвалидность поставили более 1400 детям. Всего в регионе сегодня проживают 8 тысяч 759 детей-инвалидов.

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#Дети#Общество#Новости тюмени#Заболевания#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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