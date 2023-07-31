Аппарат ИВЛ сломался у двухлетней девочки из Тюмени

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Published Сегодня, 07:00
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Updated Сегодня, 07:02
Многодетная мать Наргиза Холматова из Тюмени уже полтора месяца ждет ремонта аппарата для вентиляции легких, к которому круглосуточно подключена ее двухлетняя дочь Роксалана. Малышка попала в аварию и не может дышать самостоятельно.
Паллиативная служба обеспечила ребенка двумя аппаратами ИВЛ — основным и резервным. Но один из них быстро сломался, а теперь перестал держать заряд от аккумулятора и второй. Если ранее женщина могла выходить на прогулки с ребенком и спокойно купать, то теперь уже нет. Для того, чтобы помыть ребенка приходится пользоваться аппаратом для ручной вентиляции легких. Его качаем 10-летняя дочь Наргизы, пока она моет ребенка, пишет 72.ру.
«Ручная помпа — наша единственная подстраховка. В случае экстренного отключения электричества мне нужно хвататься за нее и срочно вызывать скорую, которая заберет ребенка в реанимацию. Когда аккумулятор был исправен, аппарат громко оповещал о том, что у него пропало питание от сети и продолжал еще несколько часов работать. Сейчас он может просто тихо отключиться, и если я буду крепко спать, то не услышу, как моя дочь умрет», — говорит Наргиза.
Паллиативная служба предложила положить ребенка на время ремонта аппарата ИВЛ в реанимацию, но Наргиза отказалась. Многодетная мама считает, что в больнице много вирусов и инфекций, которые могут ухудшить состояние здоровья дочери.
По словам женщины, в паллиативной службе пока не могут дать четкого ответа на вопрос, когда будет отремонтирован аппарат — департамент здравоохранения еще не перечислил на эти цели деньги.
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