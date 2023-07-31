Аппарат ИВЛ сломался у двухлетней девочки из Тюмени

Паллиативная служба обеспечила ребенка двумя аппаратами ИВЛ — основным и резервным. Но один из них быстро сломался, а теперь перестал держать заряд от аккумулятора и второй. Если ранее женщина могла выходить на прогулки с ребенком и спокойно купать, то теперь уже нет. Для того, чтобы помыть ребенка приходится пользоваться аппаратом для ручной вентиляции легких. Его качаем 10-летняя дочь Наргизы, пока она моет ребенка, пишет 72.ру.