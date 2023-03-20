В Тюменской области стремятся предотвратить суицид среди детей и подростков

В Тюменской области появилась соцслужба «Мобильное бюро»

На базе социально-реабилитационного центра для лиц до 18 лет работает соцслужба «Мобильное бюро» в селе Омутиское, об этом информируют в пресс-службе областного Департамента соцразвития.

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