В Тюменской области стремятся предотвратить суицид среди детей и подростков

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Проект реализуется в рамках инициативы «Формула безопасного детства», которая получила грант от Фонда поддержки детей.
Недавно сотрудники отделения провели семинар для учителей в Новозаимской школе на тему предупреждения детского суицида. В конце слушатели сделали вывод, что с детьми и подростками необходимо проводить профилактические беседы.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области растёт количество суицидов среди несовершеннолетних лиц. За прошедший год с собой покончили 19 детей.