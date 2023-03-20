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Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

В Тюменской области стремятся предотвратить суицид среди детей и подростков

20 марта 2023, 07:41

В Тюменской области появилась соцслужба «Мобильное бюро»

На базе социально-реабилитационного центра для лиц до 18 лет работает соцслужба «Мобильное бюро» в селе Омутиское, об этом информируют в пресс-службе областного Департамента соцразвития.
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Дети

Проект реализуется в рамках инициативы «Формула безопасного детства», которая получила грант от Фонда поддержки детей.

Недавно сотрудники отделения провели семинар для учителей в Новозаимской школе на тему предупреждения детского суицида. В конце слушатели сделали вывод, что с детьми и подростками необходимо проводить профилактические беседы.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области растёт количество суицидов среди несовершеннолетних лиц. За прошедший год с собой покончили 19 детей.

В регионе регистрируется все больше детских суицидов
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#Елена Чебоксарова#Дети#Общество#Происшествия#Тюменцы#Суициды#Новости тюмени
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