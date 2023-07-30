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«Сбегает не в первый раз»: в Ишиме прекращены поиски пропавшего 13-летнего подростка

30 июля 2023, 08:02
Школьник провел всю ночь на скамейке рядом с домом.
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Тюмень

В Ишиме прекращены поиски пропавшего 13-летнего Ивана Сорокина. Местонахождение подростка установлено, с ним все в порядке, сообщили в УМВД по Тюменской области.

«По предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено. Обстоятельства выясняются», — отметили в УМВД.

По информации собственного источника «Нашего Города», школьник всю ночь провел на скамейке рядом с домом, нашли его еще утром в воскресенье. Сбегает Иван из дома уже не в первый раз.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Заводоуковске неделю назад пропала 10-летняя школьница. Поиски девочки продолжались менее суток. Как выяснилось, девочка поругалась в мамой и боялась возвращаться домой.

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