«Сбегает не в первый раз»: в Ишиме прекращены поиски пропавшего 13-летнего подростка

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:18
В Ишиме прекращены поиски пропавшего 13-летнего Ивана Сорокина. Местонахождение подростка установлено, с ним все в порядке, сообщили в УМВД по Тюменской области.
«По предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено. Обстоятельства выясняются», — отметили в УМВД.
По информации собственного источника «Нашего Города», школьник всю ночь провел на скамейке рядом с домом, нашли его еще утром в воскресенье. Сбегает Иван из дома уже не в первый раз.
Ранее «Наш Город» писал, что в Заводоуковске неделю назад пропала 10-летняя школьница. Поиски девочки продолжались менее суток. Как выяснилось, девочка поругалась в мамой и боялась возвращаться домой.