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Тобольские медики спасли ребенка, проглотившего 23 магнитных шарика

6 августа 2023, 05:06
Фото: 1MI
Они могли вызвать серьезные патологии.
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Тюмень

Тобольские врачи спасли жизнь четырехлетнему ребенку. В медицинское учреждение обратились родители малыша с жалобой на ухудшение самочувствия у ребенка.

Юному тоболяку провели рентген внутренних органов и обнаружили в желудке и кишечнике магнитные шарики известной игрушки-антистресса. Некоторые элементы игрушки «скрепили» органы ребенка и мешали им нормально функционировать.

Малышу была проведена экстренная операция. С помощью гастроскопии врачи извлекли часть шариков, оставшиеся достали путем рассечения брюшной полости. Всего было извлечено 23 инородных тела.

В настоящее время жизни и здоровью юного тоболяка ничего не угрожает.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи провели уникальную пластическую операцию по пересадке кожи на кисть руки. Такая операция была проведена впервые в Тюменской области.

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