Тобольские медики спасли ребенка, проглотившего 23 магнитных шарика

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
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Updated Сегодня, 06:34
Тобольские врачи спасли жизнь четырехлетнему ребенку. В медицинское учреждение обратились родители малыша с жалобой на ухудшение самочувствия у ребенка.
Юному тоболяку провели рентген внутренних органов и обнаружили в желудке и кишечнике магнитные шарики известной игрушки-антистресса. Некоторые элементы игрушки «скрепили» органы ребенка и мешали им нормально функционировать.
Малышу была проведена экстренная операция. С помощью гастроскопии врачи извлекли часть шариков, оставшиеся достали путем рассечения брюшной полости. Всего было извлечено 23 инородных тела.
В настоящее время жизни и здоровью юного тоболяка ничего не угрожает.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи провели уникальную пластическую операцию по пересадке кожи на кисть руки. Такая операция была проведена впервые в Тюменской области.