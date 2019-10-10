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В Боровском учителя ОБЖ уволили за рукоприкладство в отношении детей

10 октября 2019, 12:27
Фото: ТСН
В управлении образования заявили, что по факту действий учителя ОБЖ школы №2 в Боровском и администрации учебного заведения проводится проверка.

На данный момент педагог уволен с занимаемой должности «по статье № 336». Детям и родителям детей, которые были вовлечены в инцидент, предложена помощь психолога. По словам руководителя управления образования Тюменского района Ольги Буториной, применение физической силы на уроках совершенно недопустимо.

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10 октября в соцсетях появилась видеозапись, где учитель бьёт школьников на уроке ОБЖ. Инцидент произошел в Боровском. В одном из моментов видно, как кричащий учитель толкает ребенка, и тот падает со стула. Ранее в управлении образования Тюменского района рассказали, что учитель был отстранён от работы с детьми.

#Новости#Образование#Общество#Конфликт#Школы#Тюмень#Александр Мязин
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