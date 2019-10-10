В Боровском учителя ОБЖ уволили за рукоприкладство в отношении детей

10 октября в соцсетях появилась видеозапись, где учитель бьёт школьников на уроке ОБЖ. Инцидент произошел в Боровском. В одном из моментов видно, как кричащий учитель толкает ребенка, и тот падает со стула. Ранее в управлении образования Тюменского района рассказали, что учитель был отстранён от работы с детьми.