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В Тюмени дети разбили Хонду по дороге в школу. Их родители заплатят 180 тыс. рублей

8 октября 2019, 12:42
Фото: 1Mi
В марте 2019 года тюменец обнаружил разбитым свой автомобиль Хонда, припаркованный на улице Широтной, 158/1. В скором времени злоумышленников нашла полиция.
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Полиция

Оказалось, что к порче чужого имущества причастны дети, которые не достигли 14-летнего возраста. При осмотре видео с камер наблюдения полиции удалось восстановить картину произошедшего и найти участников инцидента. Ребята признались в порче имущества.

В октябре Ленинский райсуд областной столицы постановил родителей дебоширов оплатить 180 тыс. рублей пострадавшему тюменцу. В эту сумма вошла стоимость юридических услуг. Решение суда может быть опротестовано.

Маленькие дети разрушают памятник «Катюша» в тюменском сквере Победы
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В 2018 году горожане пожаловались в полицию из-за разрушения памятника «Катюша» в сквере Победы. Юные тюменцы отрывали окна и «ломали лобовое стекло». Через некоторое время рабочие их заварили.

#Новости#Полиция#Дети#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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