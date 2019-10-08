В Тюмени дети разбили Хонду по дороге в школу. Их родители заплатят 180 тыс. рублей

Оказалось, что к порче чужого имущества причастны дети, которые не достигли 14-летнего возраста. При осмотре видео с камер наблюдения полиции удалось восстановить картину произошедшего и найти участников инцидента. Ребята признались в порче имущества.
В октябре Ленинский райсуд областной столицы постановил родителей дебоширов оплатить 180 тыс. рублей пострадавшему тюменцу. В эту сумма вошла стоимость юридических услуг. Решение суда может быть опротестовано.
В 2018 году горожане пожаловались в полицию из-за разрушения памятника «Катюша» в сквере Победы. Юные тюменцы отрывали окна и «ломали лобовое стекло». Через некоторое время рабочие их заварили.