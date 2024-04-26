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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Деревня Кареглазова стремительно ушла под воду.

Кареглазова под водой: как выглядит тюменская деревня после прорыва дамбы

26 апреля 2024, 11:05
Фото: nashgorod.ru
Деревня Кареглазова стремительно ушла под воду.

Тюменскую деревню стремительно затопило после прорыва дамбы

Из-за прорыва дамбы деревню Кареглазова затопило в считанные минуты. Почти все жители покинули свои дома. Но несколько отважных женщин не стали уезжать, опасаясь мародеров.

Всего несколько часов назад в деревне еще были люди, но сейчас там почти никого не осталось. Из Кареглазова подавляющее большинство местных жителей вывозили на автобусах и сейчас туда не попасть — вышедшая из берегов река Китерня затопила дорогу, проезд перекрыт.

Видео: nashgorod.ru

Подъезд к деревне укреплен небольшой самодельной дамбой из мешков с песком, но если вода продолжит прибывать — ее не хватит. Еще метр подъема воды — и Кареглазова уйдет под воду целиком. Зальет все, в том числе и еще не подтопленную часть населенного пункта.

Фото: nashgorod.ru

Те дома, что не удалось защитить дамбой, подтопило — воды пока по колено.

Видео: nashgorod.ru

«Наш город» выяснил, что из Кареглазова пожелали эвакуироваться не все жители. В неподтопленной части деревни остались две отважные женщины. Они не хотят покидать свои дома, так как боятся мародеров и надеются, что до них вода не дойдет.

В то же время, на всю деревню раздается вой сирен.

Видео: nashgorod.ru

Остались там и животные. Они ждут своих хозяев, уехавших во время срочной эвакуации. От домов они никуда не отходят.

Фото: nashgorod.ru

Сейчас в Кареглазова работают экстренные службы. В деревне укрепляют оставшиеся дамбы и неподтопленные дома.

Фото: nashgorod.ru
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