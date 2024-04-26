Кареглазова под водой: как выглядит тюменская деревня после прорыва дамбы

Всего несколько часов назад в деревне еще были люди, но сейчас там почти никого не осталось. Из Кареглазова подавляющее большинство местных жителей вывозили на автобусах и сейчас туда не попасть — вышедшая из берегов река Китерня затопила дорогу, проезд перекрыт.