Кареглазова под водой: как выглядит тюменская деревня после прорыва дамбы

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Всего несколько часов назад в деревне еще были люди, но сейчас там почти никого не осталось. Из Кареглазова подавляющее большинство местных жителей вывозили на автобусах и сейчас туда не попасть — вышедшая из берегов река Китерня затопила дорогу, проезд перекрыт.
Подъезд к деревне укреплен небольшой самодельной дамбой из мешков с песком, но если вода продолжит прибывать — ее не хватит. Еще метр подъема воды — и Кареглазова уйдет под воду целиком. Зальет все, в том числе и еще не подтопленную часть населенного пункта.
Те дома, что не удалось защитить дамбой, подтопило — воды пока по колено.
«Наш город» выяснил, что из Кареглазова пожелали эвакуироваться не все жители. В неподтопленной части деревни остались две отважные женщины. Они не хотят покидать свои дома, так как боятся мародеров и надеются, что до них вода не дойдет.
В то же время, на всю деревню раздается вой сирен.
Остались там и животные. Они ждут своих хозяев, уехавших во время срочной эвакуации. От домов они никуда не отходят.
Сейчас в Кареглазова работают экстренные службы. В деревне укрепляют оставшиеся дамбы и неподтопленные дома.