ИШИМическая болезнь. В СМИ обсуждают сердечный приступ мэра Шишкина из-за паводка

Из-за ситуации с паводком мэр Ишима Шишкин угодил в больницу

По сообщениям из СМИ, градоначальнику Ишима Федору Шишкину пришлось обратиться в больницу с сердечным приступом из-за стресса. После неотложной помощи вернулся мэр следить за борьбой с паводком уже на следующий день.