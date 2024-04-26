ИШИМическая болезнь. В СМИ обсуждают сердечный приступ мэра Шишкина из-за паводка

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Наличие тяжелого сердечного приступа у мэра Шишкина не подтвердили в администрации города. По словам представителей мэрии, градоначальнику стало плохо, но ничего серьезного не случилось.
«Повышение давления было, отвезли в больницу, прокапали, все обошлось, на следующий день Федор Борисович себя чувствовал нормально», — рассказали в мэрии.
Ранее «Наш Город» рассказывал о прибытии в Ишим для осмотра дамбы Министра строительства Ирека Файзуллина.