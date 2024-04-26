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Из-за ситуации с паводком мэр Ишима Шишкин угодил в больницу

ИШИМическая болезнь. В СМИ обсуждают сердечный приступ мэра Шишкина из-за паводка

26 апреля 2024, 10:03
Фото: 1MI

Из-за ситуации с паводком мэр Ишима Шишкин угодил в больницу

По сообщениям из СМИ, градоначальнику Ишима Федору Шишкину пришлось обратиться в больницу с сердечным приступом из-за стресса. После неотложной помощи вернулся мэр следить за борьбой с паводком уже на следующий день.

Наличие тяжелого сердечного приступа у мэра Шишкина не подтвердили в администрации города. По словам представителей мэрии, градоначальнику стало плохо, но ничего серьезного не случилось.

«Повышение давления было, отвезли в больницу, прокапали, все обошлось, на следующий день Федор Борисович себя чувствовал нормально», — рассказали в мэрии.

Ранее «Наш Город» рассказывал о прибытии в Ишим для осмотра дамбы Министра строительства Ирека Файзуллина.

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