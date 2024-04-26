Комарову в отставку, Кухарука — в губернаторы? Политэлиты пророчат уход хозяйки Югры

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Разговоры перед инаугурацией Владимира Путина, что единственная женщина губернатор в России — глава нефтяного округа Наталья Комарова может покинуть свой пост — набирают обороты. Конкретные числа, естественно, никто не называет, но по одной из версий это может произойти в середине мая.
Собеседники «Нашего города» в политических кругах считают, что логики в этом нет. Если случится отставка, то только в июне. До этого времени будут формироваться правительство РФ. Да и самих предпосылок к отставке нет. Комаровой полностью довольны в Кремле, и если она и уйдет, то по собственному желанию. А так ей еще год до завершения срока полномочий.
«Сегодня нет причин снимать Комарову. Кризисного толка в ХМАО в публичном пространстве не отмечается. Да, непростая сейчас социально-экономическая ситуация, но округ справляется и пополняет казну. Да и ворошить управленческую вертикаль сейчас нет смысла», — считает политолог Андрей Русаков.
При этом, окружение губернатора говорит, что Комарова якобы сильно устала, ведь на посту она уже 14 лет. И готова сама отказаться от должности. Другие источники говорят, что по активности Комарова фору даст многим мужчинам-губернаторам, запала ей хватит не только досидеть до конца срока, но и продержаться еще пятилетку. Главное — чтоб здоровье не подвело. Также наблюдатели отметили важность сохранения гендерного баланса во власти. До тех пор, пока Комарова — единственная женщина губернатор, об отставке можно не думать.
Редакция собрала имена возможных претендентов на пост губернатора ХМАО и нашла ту самую женщину, которой по силам держать нефтяной регион. Но ей еще предстоит поработать над авторитетностью.
Ясно, что будущий губернатор должен совмещать множество разных качеств. Если смотреть на работу Натальи Комаровой, то она расположила к себе федеральные власти, выстроила отношения с руководителями предприятий ТЭК, в тесном диалоге с югорчанами и постоянно в разъездах по муниципалитетам округа.
Поскольку на кону регион, который во время санкций выполняет серьезную задачу по наполнению бюджета от нефтепродуктов, к выбору Кремль будет подходить ответственно. Пока среди обсуждаемых претендентов в югорском истеблишменте — трое чиновников, депутат Госдумы, сын «серого кардинала» округа, а также мэры из соседних регионов.
Азат Ислав. Амбициозный замгубернатора ХМАО, которого считают человеком вице-премьера Марата Хуснуллина. Эксперты отмечают, у зама растет сфера влияния в округе и доверие губернатора, которая поручает ему курировать проблемные направления. Есть как удачные проекты, няганьский жд-вокзал, так и провалы — нижневартовская больница-долгострой. При этом большая часть опрошенных не готова делать ставки на Ислаева. Якобы регион для него лишь тренировочная площадка: «Шансы стать губернатором у Ислаева есть, но не в ХМАО».
Алексей Шипилов. Его называют «серым кардиналом», которого поддерживает депутат думы ХМАО, гендиректор АО «ДСК „Автобан“» Алексей Андреев. В правительстве Шипилов полностью контролирует внутриполитический блок. Однако и его не видят на посту главы округа. Для назначения не хватает опыта в хозяйственных вопросах, практики выстраивания отношений с федеральными властями и нефтяниками. Да и в целом Шипилов — «не лидер по натуре, он не пойдет, он может быть вечным замом».
Руслан Кухарук. Мэру Тюмени тоже пророчат должность губернатора ХМАО. Поговаривают, что он едва ли не родственник главному федеральном инспектору в Тюменской области Дмитрию Кузьменко. Но не все так просто. С одной стороны, наблюдатели говорят о связи Кухарука с «Лукойлом», а это значит, придется убрать вице-губернатора ХМАО Алексея Забозлаева, который выходец из лукойловского Урая. Якобы нефтяники тщательно следят за балансом во власти Югры. С другой стороны, Кухаруку мешает вечный пиар, а пост губернатора все же требует видимых результатов, особенно в нефтяном регионе: «Есть административный ресурс, но его выдвинут только тогда, когда он будет готов».
Ольга Ануфриева. Если выбирать из женщин, то наблюдатели не исключают, что депутат Госдумы от ХМАО могла бы возглавить регион. У нее хорошие отношения с Михаилом Мишустиным, считается, поэтому ее пригласили баллотироваться от округа лично Наталья Комарова и нефтяные генералы. Ануфриева активно лоббирует вопросы предприятий ТЭК. Однако политологи считают, что отсутствие авторитета в Кремле и округе, а также отсутствие аппаратных возможностей — это большой минус.
Олег Чемезов. Несмотря на то, что вице-губернатор Свердловской области давно не живет в Югре и управляет оставшимися там активами через доверенных людей, о нем помнят и ждут его возвращения. Но собеседники считают, что Чемезову это уже не интересно. Они с губернатором Евгением Куйвашевым избрались на срок и «максимум» могут отправить в ХМАО своего человека. Им может стать мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, который неплохо справляется с городом-миллионником — более 1,5 млн человек, чуть меньше, чем во всем ХМАО.
Павел Семёнов. Слухи из Нефтеюганского района весьма увлекательны. Якобы «теневой хозяин» Нефтеюганского района и вице-спикер окружной думы Владимир Семенов хочет продвинуть на пост губернатора своего сына. Семенов-старший имеет поддержку силового блока, а также выходцев из района — бывших глав Пойковского — губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и президента ННК Эдуарда Худайнатова. Так что шанс у бывшего сити-менеджера города Новочебоксарска, как у многих, есть, но все зависит от влиятельности отца. Реальных шансов — нет.
Андрей Филатов. После его неожиданной отставки с поста главы Сургута поползли слухи, а не ждет ли антикризисного менеджера, которому сургутяне «припоминают» транспортную реформу, повышение. Тем более, что работа в правительстве ему знакома. Но эксперты в голос уверяют, нет. У него есть команда и работоспособность, однако скандалы и провальная работа в качестве мэра — все перечеркнули.
В целом, политологи склоняются к тому, что в правительстве ХМАО сегодня нет кандидатов, чтобы занять пост губернатора. Да и сама Комарова вряд ли станет кого-то лоббировать. Если будет назначение, то кандидата будет выбирать исключительно Кремль.
«Если мы говорим об уходе Комаровой, то следующий, кто займет пост — это будет не член правительства ХМАО. Для такого региона, как Югра, им не хватает опыта. И, если смотреть на закономерность, то в случае ухода Дмитрия Кобылкина с поста главы Ямала, именно он лоббировал своего преемника. Им стал Дмитрий Артюхов. В случае с Владимиром Якушевым, когда он уходил с поста губернатора Тюменской области, он пролоббировал назначение члена своей команды — Александра Моора. Такое бывает, когда чиновник уходит на повышение и имеет авторитет. Если Комарова будет уходить, то в 99% возможных вариантах она уйдет на пенсию или на должность, которая не является повышением. Поэтому вряд ли сможет пролоббировать своего преемника. Да и не могу сказать, что в ее команде есть люди, на которых она ориентируется. Скорее всего, Комарова оставит этот вопрос на администрацию президента», — говорит политолог Александр Безделов.
Еще интересней истории про то, куда отправится Наталья Комарова после досрочной отставки или завершения срока полномочий. Версии от банальных до неординарных. Причем, некоторую информацию распространяют сами чиновники, которые достаточно близки к губернатору. Всего четыре версии:
Политологи склоняются к первой версии, поскольку ни для аудита, ни для преподавания у губернатора нет необходимой базы. «Сегодня важно наличие академического прошлого или трудов. Этого у Комаровой нет. Слухи о работе настолько далеки от реальности, что можно даже сказать, что она полетит в космос».
Не удивимся, если часть югорчан решит отметить уход Натальи Комаровой с поста губернатора, который рано или поздно произойдет, бутылочкой игристого. Еще в 2010 году, сменив кресло в Госдуме, Наталья Комарова взвалила на свои плечи главный нефтяной регион России. Среди губернаторов-долгожителей она уступает лишь главе Чечни Рамзану Кадырову. Даже глава Татарстана Рустам Минниханов «проигрывает» Комаровой почти 20 дней на посту.
Первые два срока Комаровой, конечно, не без трудностей, но все же были удачными. Однако, правду говорят, что нужно уметь уйти вовремя. В случае с Комаровой: либо не дали, либо сама не захотела. Ведь ее энергии позавидуют многие. Но толку от этого маловато. Ее знаменитая команда Югры, особенно это касается глав муниципалитетов, либо не слышит, либо делает вид. Особенно заметно это в таких городах, как Нижневартовск, Нефтеюганск, Югорск, а также в Кондинском, Советском и Ханты-Мансийском районах. Подробно углубляться в топ проблем автономного округа не будем, но на ключевых моментах все же остановимся.
Во главе болезненных тем в Югре — жилье. В 80-90 годы в Ханты-Мансийский округ приезжали со всей страны ради освоения Севера. Жили люди в самодельных домиках и вагончиках, веря, что подняв регион, будут достойно вознаграждены. Не случилось. Когда пост губернатора заняла Комарова, расселение граждан из балков стало первоочередной задачей. Программу планировали завершить в 2019 году, затем в 2021-м. На дворе 2024-й — вопрос с балками полностью не решен, но виду чиновники не подают, ведь якобы последний балок снесли три года назад. Но правда сильней: в феврале 2024-го жители Пыть-Яха пожаловались Путину, что губернатора ХМАО обманули, и балочную программу регион не выполнил. К слову, на «расселение» из балков выделили около 14 млрд рублей.
Про знаменитую больницу-долгострой в Нижневартовске уже слагают легенды и посвящают ей мемы. Работы ведутся почти 12 лет и завершены они на 99%, часть блоков — функционируют, но есть недоработки, которые требуют устранения. Всего в объект вложено порядка 30 млрд рублей. Показательно, что в этом году расходы на больницу были увеличены за счет уменьшения транша, который был предусмотрен на соцподдержку отдельных категорий граждан. Кроме этого, в апреле Счетная палата вскрыла очередные нарушения при строительстве, а ходом работ заинтересовался лично главный прокурор округа Евгений Ботвинкин, которые посетил долгострой.
Медицина в округе считается одной из самых сильных в стране. Но более 900 граждан только в 2023 году обратились с жалобой на проблемы с записью к врачу (и это только те, кто решил написать главе депздрава). В среднем по региону на 10 тысяч населения приходится около 52 врачей и 129 средних медработников — фельдшеров и медсестер. Помимо кадрового вопроса, проблем с долгостроями, есть трудности и с реконструкцией. Так, жители Югорска второй год ждут сдачи городской больницы, а в Пойковском просят отремонтировать поликлинику №1, но гражданам отказали и предложили подождать до 2025 года — когда введут новое здание поликлиники.
И как на такой ноте не вспомнить искрометную фразу Комаровой: «там все в доле», которая вылетела из ее уст в январе этого года во время разговора о соблюдении сроков и обязательств подрядчиком.
Не исключено, что у губернатора Югры Натальи Комаровой, которой и так хватает хлопот, появится еще одна проблема — бастующие учителя. Уже второй месяц сотрудники образовательных учреждений возмущены низкими зарплатами. Например, школы Советского района за эти месяцы так и не перешли на новую систему оплаты труда, рекомендованную Минпросвещением. Не проиндексировали зарплаты и педагогам в Нижневартовске. Власти оттянули этот момент до нового учебного года. И по данным депобразования ХМАО, жалобы продолжают поступать. К разбирательствам уже подключилась прокуратура.
Не могли пройти мимо темы мигрантов. Еще в 2012 году в ХМАО отмечался значительный рост квот на выдачу разрешений для работы иностранным гражданам. Выходцы из стран Азии, для которых работа в России на тот период считалась наиболее выгодной, не могли не воспользоваться шансом. Дошло до того, что через год власти округа забили тревогу и сократили квоты для защиты национального рынка труда. Но, всем прекрасно известно, что запущенный механизм, не так легко остановить.
Основная претензия у югорчан — мигрантов становится все больше. В ХМАО их доля по отношению к коренному населению на конец 2023 года составляла 19,9%. Югорчан не устраивает, что приезжие ведут себя нагло, вызывающе и довольно часто становятся угрозой для местных жителей. Только по итогам 2023 года в ХМАО зафиксирован рост числа преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства (+9,5%, всего 333 случая).
После скандальной Раисы Мамедовой в регионе будто произошел «сдвиг». Конфликты с участием выходцев из бывших союзных республик в ХМАО превратились в норму. А миграционная политика, которой гордится округ, полностью не оправдала надежд. Да и не будем забывать, что облавы после теракта в «Крокусе» выявили около 80 нелегалов.
Несмотря на то, что Югра считается одним из богатейших регионов страны, округ не может похвастаться стабильностью и решением насущных проблем, которые тревожат каждого местного жителя. То, о чем рассказали, это лишь малая часть. У югорчан также накопились вопросы по развитию сельского хозяйства, чистой воде, коммунальному хозяйству. Тот, кто придет на смену губернатору Комаровой, должен не просто удержать сильные позиции, которых округу удалось добиться, но и быть готовым к решению накопившихся проблем. Ведь сегодня губернатор должен обеспечить как экономическую, так и социальную стабильность округа.