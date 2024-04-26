Комарову в отставку, Кухарука — в губернаторы? Политэлиты пророчат уход хозяйки Югры

Первые два срока Комаровой, конечно, не без трудностей, но все же были удачными. Однако, правду говорят, что нужно уметь уйти вовремя. В случае с Комаровой: либо не дали, либо сама не захотела. Ведь ее энергии позавидуют многие. Но толку от этого маловато. Ее знаменитая команда Югры, особенно это касается глав муниципалитетов, либо не слышит, либо делает вид. Особенно заметно это в таких городах, как Нижневартовск, Нефтеюганск, Югорск, а также в Кондинском, Советском и Ханты-Мансийском районах. Подробно углубляться в топ проблем автономного округа не будем, но на ключевых моментах все же остановимся.