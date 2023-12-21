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Руслан Кухарук уступил первое место в рейтинге мэров Сергею Собянину

Первый после Собянина: глава Тюмени Руслан Кухарук не стал лучшим мэром России

21 декабря 2023, 07:31
Фото: 1MI

Руслан Кухарук уступил первое место в рейтинге мэров Сергею Собянину

Глава Тюмени занял второе место в национальном рейтинге мэров. Первенство у него забрал мэр Москвы Сергей Собянин.

Аналитики центра информационных коммуникаций «Рейтинг» напомнили, что в аналогичном топе 2022 года Кухарук занял четвертое место. Несмотря на то, что часть тюменцев недовольна реновацией, популярность главы города не снижается.

«Руслана Кухарука можно назвать сильным мэром, о котором можно говорить. Мэр Тюмени точно имеет политическую перспективу», — отметил политтехнолог Сергей Маркелов.

Стоит напомнить о том, что Кухарук в ноябре 2023 года ездил на Донбасс, где принял участие в создании ассоциации советов муниципальных образований ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Также в ноябре, писал «Наш город» главу Тюмени переизбрали на должность сопредседателя ВАРМСУ. В съезде организации принимали участие представители 89 региональных советов.

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