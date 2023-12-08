Мэрия Тюмени предложила новый проект комплексного развития района Зареки

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:46
Updated Сегодня, 18:46
Однако предложенный властями вариант глобального переустройства жилого сектора не устраивает местных жителей.
«У меня плохие новости, администрация опубликовала новый проект КРТ по нашему району. Каримова — владелица территории бывшего фанерного комбината предложила проект своей территории и близлежащей. Здесь хотят построить многоэтажки. А в квадрате улиц Береговая, Ломоносова, Поперечная, Луговая и Большая Заречная — новые школы и детский сад. Территория до комбината тоже вся под КРТ, а вокруг ИЖС. Проект будет вынесен на обсуждение. Все лица, проживающие на территориях под КРТ, могут высказать своё мнение», — говорится в объявлении, опубликованном в телеграм-канале «Спасаем дома Тюмени».
Общественные обсуждения пройдут с 18 по 22 декабря.
«Провести общественные обсуждения с участием граждан, постоянно проживающих на
территории, в отношении которой подготовлен Проект, правообладателей
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, а также
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства. Организатором общественных обсуждений является департамент земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени», — сказано в постановлении главы города.
К слову, тему комплексного развития территорий глава Тюмени Руслан Кухарук обсудил во время своего прямого эфира с жителями города. Он пояснил, что при расселении домов по программе КРТ те, кто проживал в квартирах по договору соцнайма, переезжают в равноценное по метражу и количеству комнат жильё, а собственники получают материальную компенсацию, на которую покупают жилье самостоятельно.
Напомним, кроме района Зареки под реновацию попал и ДОК. Здесь планируется снести около 300 индивидуальных жилых строений. Общая площадь земельного участка, попавшего под КРТ, составит 120 гектаров.