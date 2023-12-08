Мэрия Тюмени предложила новый проект комплексного развития района Зареки

К слову, тему комплексного развития территорий глава Тюмени Руслан Кухарук обсудил во время своего прямого эфира с жителями города. Он пояснил, что при расселении домов по программе КРТ те, кто проживал в квартирах по договору соцнайма, переезжают в равноценное по метражу и количеству комнат жильё, а собственники получают материальную компенсацию, на которую покупают жилье самостоятельно.