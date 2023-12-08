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Мэрия Тюмени предложила новый проект комплексного развития района Зареки

Мэрия Тюмени предложила новый проект комплексного развития района Зареки

8 декабря 2023, 18:43
Фото: 1MI
Администрация Тюмени опубликовала новый проект комплексного развития территорий. Изменения внесены в планировочный район №5 — район Зареки.
Схема КРТ планировочного района №5 — ЗарекиСхема КРТ планировочного района №5 — Зареки
Схема КРТ планировочного района №5 — Зареки
Фото: сайт администрации Тюмени

Однако предложенный властями вариант глобального переустройства жилого сектора не устраивает местных жителей.

«У меня плохие новости, администрация опубликовала новый проект КРТ по нашему району. Каримова — владелица территории бывшего фанерного комбината предложила проект своей территории и близлежащей. Здесь хотят построить многоэтажки. А в квадрате улиц Береговая, Ломоносова, Поперечная, Луговая и Большая Заречная — новые школы и детский сад. Территория до комбината тоже вся под КРТ, а вокруг ИЖС. Проект будет вынесен на обсуждение. Все лица, проживающие на территориях под КРТ, могут высказать своё мнение», — говорится в объявлении, опубликованном в телеграм-канале «Спасаем дома Тюмени».

Общественные обсуждения пройдут с 18 по 22 декабря.

«Провести общественные обсуждения с участием граждан, постоянно проживающих на
территории, в отношении которой подготовлен Проект, правообладателей
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, а также
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства. Организатором общественных обсуждений является департамент земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени», — сказано в постановлении главы города.

К слову, тему комплексного развития территорий глава Тюмени Руслан Кухарук обсудил во время своего прямого эфира с жителями города. Он пояснил, что при расселении домов по программе КРТ те, кто проживал в квартирах по договору соцнайма, переезжают в равноценное по метражу и количеству комнат жильё, а собственники получают материальную компенсацию, на которую покупают жилье самостоятельно.

Напомним, кроме района Зареки под реновацию попал и ДОК. Здесь планируется снести около 300 индивидуальных жилых строений. Общая площадь земельного участка, попавшего под КРТ, составит 120 гектаров.

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#Общество#Ирина Швецова#Новости тюмени#Руслан Кухарук#КРТ
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