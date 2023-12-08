200 рублей за десяток: мэр Тюмени прокомментировал рост цен на куриные яйца

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Вопрос о росте цен прозвучал во время прямого эфира главы города с тюменцами, который прошел вечером 8 декабря.
Руслан Кухарук отметил, что администрация города ввела ежедневный мониторинг за ценами на яйца, так как это социально значимый продукт. Однако решение об ограничении роста цен принимается только на федеральном уровне.
«Мы сегодня этот вопрос по яйцам тоже взяли на мониторинг. У нас, в принципе, в Тюменской области птицефабрики расположены в непосредственной близости. Специально уточнил информацию сегодняшнего дня по тому мониторингу, который есть. Цена яиц действительно разнится: самая дешевая 74 или 76 рублей, самая дорогая — 200 с чем-то рублей за десяток яиц. Средняя цена выходит где-то 102-103 рубля», — прокомментировал мэр.
Глава города выразил надежду, что ФАС проверит товаропроизводителей и продавцов на предмет необоснованного роста.
«Я думаю, что и наши производители уже понимают, что находятся под прицельным взром всех контролирующих служб», — заключил Кухарук.
Днем ранее жителей Тюменской области буквально шокировала новая цена на яйца в одной из торговых сетей — 150 рублей за десяток.