200 рублей за десяток: мэр Тюмени прокомментировал рост цен на куриные яйца

Руслан Кухарук прокомментировал рост цен на яйца до 200 рублей в Тюмени

В последнее время в тюменских магазинах сильно подорожали яйца. Почему так произошло и как будет урегулирован вопрос с подорожанием, жители города поинтересовались у мэра Руслана Кухарука.