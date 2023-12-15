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Published Сегодня, 08:55

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Ольга Романец уходит с должности главы Агентства инфраструктурного развития

Тюменская чиновница, отвечавшая за промышленность, уходит с должности

15 декабря 2023, 08:55
Фото: 1MI

Ольга Романец уходит с должности главы Агентства инфраструктурного развития

О решении покинуть свой пост Ольга Романец рассказала РБК Тюмень. 15 декабря — последний день, когда она занимает эту должность.
«Такое решение связано с переездом в другой город. Официально о нем и о том, куда переезжаю, сообщу чуть позже. Скорее всего, в понедельник», — поделилась Романец.

На данный момент неизвестно, кого вместо нее поставят на должность главы Агентства инфраструктурного развития: об этом Романец не рассказала. Но она сообщила, что официально это объявят 18 декабря.

Ольга Романец занимала пост генерального директора Агентства инфраструктурного развития с 15 января 2018 года. До этого она была заместителем руководителя.

Ранее «Наш город» сообщал, что новый глава УМВД по Тюменской области приступил к работе. Им стал Александр Смирнов.

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