Тюменская чиновница, отвечавшая за промышленность, уходит с должности

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
«Такое решение связано с переездом в другой город. Официально о нем и о том, куда переезжаю, сообщу чуть позже. Скорее всего, в понедельник», — поделилась Романец.
На данный момент неизвестно, кого вместо нее поставят на должность главы Агентства инфраструктурного развития: об этом Романец не рассказала. Но она сообщила, что официально это объявят 18 декабря.
Ольга Романец занимала пост генерального директора Агентства инфраструктурного развития с 15 января 2018 года. До этого она была заместителем руководителя.
Ранее «Наш город» сообщал, что новый глава УМВД по Тюменской области приступил к работе. Им стал Александр Смирнов.