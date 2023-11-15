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Главу Тюмени Руслана Кухарука переизбрали на должность Сопредседателя ВАРМСУ

Главу Тюмени Руслана Кухарука переизбрали на статусную должность

15 ноября 2023, 03:10
Фото: Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления

Главу Тюмени Руслана Кухарука переизбрали на должность Сопредседателя ВАРМСУ

В Москве состоялся пятый съезд ВАРМСУ. В нем приняли участие представители 89 региональных советов муниципальных образований страны.

Главу Тюмени Руслана Кухарука переизбрали на должность Сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Об этом сообщается на сайте организации.

«На должности Сопредседателей ВАРМСУ переизбраны сенатор РФ Андрей Шевченко, член Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева и глава Тюмени Руслан Кухарук. На пост Исполнительного директора в ходе Съезда избран Андрей Малхасян, который ранее занимал должность Председателя Совета муниципальных образований Мурманской области», — информирует ВАРМСУ.
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Всего в пятом съезде организации в Москве приняли участие представители 89 региональных советов. В их числе руководители межрегиональных организаций и исполнительные директора Советов муниципальных образований.

Как ранее писал «Наш Город», тюменский политолог предсказал Кухаруку должность губернатора после СВО. Новым стартом в его политической карьере может послужить его поездка на Донбасс.

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#Общество#Политика#Тюменская область#Руслан Кухарук#Выборы#Должность#Любовь Селезнева
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