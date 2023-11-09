Мэр Тюмени Руслан Кухарук уехал на Донбасс создавать муниципальные советы

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
На присоединенные территории тюменского мэра пригласили, как сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Он и его коллеги по организации помогают администрациям новых регионов более оперативно решать вопросы интеграции в правовое поле муниципального самоуправления России.
По словам Руслана Кухарука во время поездки он не только познакомился с местными чиновниками, но и посетил несколько инфраструктурных объектов, на которых сейчас идут восстановительные работы.
«Сегодня важно объединять усилия, чтобы решать вопросы на местах в максимально сжатые сроки, поэтому наш опыт востребован у коллег — он поможет в этот переходный период более эффективно развивать новые регионы», — подчеркнул градоначальник.
Также глава Тюмени отметил, коллеги из органов власти Донбасса благодарны регионам и россиянам за шефскую помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры.
Напомним, Тюменская область взяла на себя обязательства за восстановление Краснодона, который находится в Луганской народной республике. Недавно строители, нанятые нашим регионом, закончили капитальный ремонт местной больницы.