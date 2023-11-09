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Updated Сегодня, 09:37

Мэр Тюмени Руслан Кухарук уехал на Донбасс создавать муниципальные советы

Мэр Тюмени Руслан Кухарук уехал на Донбасс создавать муниципальные советы

9 ноября 2023, 09:32
Фото: телеграм-канал Руслана Кухарука
Глава Тюмени Руслан Кухарук уехал на Донбасс, где принял участие в создании ассоциации советов муниципальных образований ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
Фото: телеграм-канал Руслана Кухарука

На присоединенные территории тюменского мэра пригласили, как сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Он и его коллеги по организации помогают администрациям новых регионов более оперативно решать вопросы интеграции в правовое поле муниципального самоуправления России.

По словам Руслана Кухарука во время поездки он не только познакомился с местными чиновниками, но и посетил несколько инфраструктурных объектов, на которых сейчас идут восстановительные работы.

«Сегодня важно объединять усилия, чтобы решать вопросы на местах в максимально сжатые сроки, поэтому наш опыт востребован у коллег — он поможет в этот переходный период более эффективно развивать новые регионы», — подчеркнул градоначальник.

Также глава Тюмени отметил, коллеги из органов власти Донбасса благодарны регионам и россиянам за шефскую помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры.

Напомним, Тюменская область взяла на себя обязательства за восстановление Краснодона, который находится в Луганской народной республике. Недавно строители, нанятые нашим регионом, закончили капитальный ремонт местной больницы.

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#Общество#Ирина Швецова#Руслан Кухарук#Мэр#Краснодон
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