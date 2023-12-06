На должность начальника УМВД Тюменской области назначен полковник Александр Смирнов

Новый руководитель Тюменской полиции приедет в регион со своей командой. Свою карьеру в полиции 45-летний Александр Назаров начал с оперативной службы в Орле, где он родился и вырос. В 2011 году он занял должность начальника центра по противодействию экстремизму Новгородского УМВД. Затем несколько лет Назаров руководил полицией республики, в 2017 его назначили заместителем министра — начальника полиции МВД по Чувашской Республике. В 2020 году он получил должность начальника окружной полиции Чукотки.