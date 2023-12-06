На должность начальника УМВД Тюменской области назначен полковник Александр Смирнов

Posted Сегодня, 10:20
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Об этом сегодня, 6 декабря, сообщил «72.RU» со ссылкой на свой источник в ведомстве.
«Указ уже вышел по Смирнову, скоро опубликуют. В ближайшее время он прибудет на службу в Тюмень», — передал инсайдер.
Напомним, до 7 сентября управлением МВД по Тюменской области руководил Леонид Коломиец. После его отставки должность начальника региональной полиции занял в качестве врио Вячеслав Шуляк. Буквально накануне стало известно, что ответственный пост временно передан полковнику полиции Булату Хайруллину.
Новый руководитель Тюменской полиции приедет в регион со своей командой. Свою карьеру в полиции 45-летний Александр Назаров начал с оперативной службы в Орле, где он родился и вырос. В 2011 году он занял должность начальника центра по противодействию экстремизму Новгородского УМВД. Затем несколько лет Назаров руководил полицией республики, в 2017 его назначили заместителем министра — начальника полиции МВД по Чувашской Республике. В 2020 году он получил должность начальника окружной полиции Чукотки.