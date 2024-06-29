Замначальника тюменского ЦАФАП Дмитрий Сычев ушел в отставку

Замначальника ЦАФАП Дмитрий Сычев ушел в отставку. Об этом стало известно 13 октября. По данным пресс-службы ГИБДД, он более 20 лет работал в разных подразделениях Госавтоинспекции.