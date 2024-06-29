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Новоизбранный мэр Тюмени Афанасьев ушел в отставку
29 июня, 07:14
Комарову в отставку, Кухарука — в губернаторы? Политэлиты пророчат уход хозяйки Югры
26 апреля, 08:28
Главному полицейскому Тюменской области прочат отставку
Начальник УГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер, возможно, скоро уйдет в отставку. Об этом сообщает telegram-канал «Погоны и галстуки», ссылаясь на собственные источники.
29 января, 15:31
2023
Тюменская чиновница, отвечавшая за промышленность, уходит с должности
О решении покинуть свой пост Ольга Романец рассказала РБК Тюмень. 15 декабря — последний день, когда она занимает эту должность.
15 декабря 2023, 08:55
2022
Назначен новый руководитель Арбитражного суда
18 ноября 2022, 05:31
Замначальника тюменского ЦАФАП Дмитрий Сычев ушел в отставку
Замначальника ЦАФАП Дмитрий Сычев ушел в отставку. Об этом стало известно 13 октября. По данным пресс-службы ГИБДД, он более 20 лет работал в разных подразделениях Госавтоинспекции.
13 октября 2022, 12:23

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