«Рябцев против Кухарука»: как прошел процесс по иску против главы города

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Слушание было назначено сегодня на 10:00. В документе от судьи было указано, что стороны могут предоставить свои возражения в срок до 20 апреля. Представители ответчика и заинтересованных лиц подали необходимые бумаги уже 20 числа, за 15 минут до начала судебного заседания. Рябцева с документами не ознакомили, общественник убежден, что ответчик нарушил сроки подачи возражений.
«Указано, что бумаги необходимо было подать до 20 апреля, здесь нет указания „включительно“. Черным по белому написано — „до“. Я считаю, что ответчик, подав документы только сегодня нарушил установленные правила, регламентируемые кодексом», — заявил в суде Рябцев.
Вдобавок мужчине не предоставили заверенную копию, переданных суду документов и материалов, что обязательно для соблюдения кодекса административного судопроизводства.
«В таком случае прошу суд взять перерыв для того, чтобы я ознакомился с предоставленными материалами и прошу привлечь к ответственности административного ответчика, который нарушил сроки подачи документов», — сказал общественник.
Но судья Анна Тимофеева решила, что возражения были поданы вовремя и дала Рябцеву 20 минут на ознакомление с материалами дела.
Также суд отказал в переносе заседания на другой день, в связи с неявкой Руслана Кухарука, вместо которого пришел другой человек с доверенностью. Хотя в своем иске общественник просил пригласить главу города лично. Было отказано и в участии в деле главного прокурора города, по мнению Рябцева, он мог бы разъяснить многие недопонимания, однако и это суд не счел необходимым.
Перед рассмотрением иска по существу, Юрий Рябцев хотел заявить ряд ходатайств. Не смотря на то, что рассматривалось дело об отказе в проведении митинга 16-го апреля «За изгнание бесов», он упомянул, что и в митинге, который он хотел провести в феврале «За доступность ЖКХ», ему отказали. Тогда общественнику сообщили в администрации, что массовое мероприятие может навредить жителям города, так как эпидемиологическая обстановка весьма напряженная. Но в то же время в городе провели мероприятия по случаю «Широкой масленицы».
«В связи с этим был причинен вред более чем 6 тысячам жителей города. Инкубационный период коронавирусной инфекции — 14 дней, после проведения масленицы в течение этого периода заболели более 6 тысяч человек, 4 умерли. По ответу на мое заявление на проведение митинга было сказано, что нельзя — опасно. Но почему разрешили масленичные гуляния?», — задавал вопрос Рябцев.
Но этот вопрос был снят в связи с тем, что он не относится к теме иска.
Тогда Рябцев заявил другое ходатайство, он просил предоставить документацию тюменского ГУСа, которое бы сообщило о том, опасно ли сейчас находиться на площади Единства и Согласия или же нет. Ведь отказ в проведении апрельского митинга мотивирован тем, что людям на данной территории угрожает опасность из-за ведения строительных работ.
«В таком случае опасность угрожает всем людям, которые находятся на этой территории, всем, кто просто проходит мимо. Получается и сейчас глава города подвергает людей опасности не огораживая этот участок», — предполагает Рябцев.
Но и с этом ходатайства было отказано.
В связи со всеми вышеперечисленными эпизодами общественник ходатайствовал об отводе судьи, так как заподозрил ее в заинтересованности исхода рассмотрения иска. После посещения совещательной комнаты, судья отклонила и эту просьбу.
Целью иска Рябцева было установление истины, ведь, по его словам, Руслан Кухарук либо незаконно отказал в проведении мероприятий и опасности для их проведения на деле не было, либо подверг жителей города опасности, не отменив масленицу и не закрыв площадь Единства и Согласия в связи со строительными работами.
«Более того, строительство у этой площади — запрещено законом. Так как эта территория по бумагам считается земельным участком, входящим в зону общего пользования, а в целях сохранения данных озелененный территорий, в интересах здоровья граждан, на нем запрещена застройка», — подчеркнул Рябцев.
Это заявление было серьезнее чем сам иск, ведь мог повлечь разбирательство о законности стройки огромного ТРЦ в центре города. Но и этот вопрос судьей был снят.
По итогу заседания, Рябцеву в иске было отказано. Однако общественник счел процесс интересным. Ему любопытно, как сейчас поступят власти — огородят ли участок, названный опасным?
«Судейские не приобщили к делу мое полное заявление 20-го года в прокуратуру на 15 листах, потому что там материалы самовольного захвата земли. Это в процессе выяснилось, возможно и судья была не в курсе этих манипуляций. Это дело по сути — дело о земле. Этого боялись все, ибо это уже уголовка», — подводит итог Юрий Рябцев.
Он будет продолжать бороться за привлечение главы города к ответственности и ответам на свои вопросы.