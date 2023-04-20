«Рябцев против Кухарука»: как прошел процесс по иску против главы города

Перед рассмотрением иска по существу, Юрий Рябцев хотел заявить ряд ходатайств. Не смотря на то, что рассматривалось дело об отказе в проведении митинга 16-го апреля «За изгнание бесов», он упомянул, что и в митинге, который он хотел провести в феврале «За доступность ЖКХ», ему отказали. Тогда общественнику сообщили в администрации, что массовое мероприятие может навредить жителям города, так как эпидемиологическая обстановка весьма напряженная. Но в то же время в городе провели мероприятия по случаю «Широкой масленицы».