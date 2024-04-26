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Updated Сегодня, 02:17

В реках Тюменской области поднялся уровень воды

Ситуация напряженная: уровень воды в тюменских реках продолжает подниматься

26 апреля 2024, 02:15
Фото: 1MI

В реках Тюменской области поднялся уровень воды

В Ишиме уровень воды снова немного снизился. В Викулово же наблюдается очередной резкий подъем.

По данным гидропоста в Ишиме от 04:04 26 апреля, уровень воды в реке Ишим снизился на 1 сантиметр и составил 1025 сантиметров. В Ильинке уровень воды прибавил 3 сантиметра — до 846 сантиметров. В Викулово вода прибыла на 37 сантиметров и достигла отметки в 581 сантиметр.

В Тобольске уровень воды в Иртыше поднялся на 25 сантиметров — до 389 сантиметров. В Увате Иртыш прибавил 14 сантиметров — до 828 сантиметров.

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По данным гидропоста в Ялуторовске, уровень воды в реке Тобол прибавил 21 сантиметр и составил 505 сантиметров. В Тюмени уровень воды в реке Тура поднялся на 14 сантиметров — до 388 сантиметров.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Абатском районе подтопило восемь региональных дорог. В районе села Ощипково размыло мост, из-за чего дорожное сообщение потеряно с тремя населенными пунктами.

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