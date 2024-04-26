Ситуация напряженная: уровень воды в тюменских реках продолжает подниматься

По данным гидропоста в Ишиме от 04:04 26 апреля, уровень воды в реке Ишим снизился на 1 сантиметр и составил 1025 сантиметров. В Ильинке уровень воды прибавил 3 сантиметра — до 846 сантиметров. В Викулово вода прибыла на 37 сантиметров и достигла отметки в 581 сантиметр.