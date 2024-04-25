Восемь региональных дорог подтопило в Абатском районе

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 09:01
В Абатском районе подтопило восемь региональных дорог. В их числе дороги Максимова — Земляная, Максимова — Водолазово, Фирсова — Бурдина, Фирсова — Репьева, Тушнолобово — Ефимова, Абатское — Лихачева, Лихачева — Бокова и Бокова — Банниково, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
Из-за подтопления низководного моста в районе села Ощипково потеряно прямое дорожное сообщение с селом Назарово и деревнями Юрга и Черемшанка.
Ранее «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени 1 мая перекроют дороги. Это связано с проведением массового мероприятия.