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В Абатском районе подтопило участки восьми дорог

Восемь региональных дорог подтопило в Абатском районе

25 апреля 2024, 08:59
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Абатском районе подтопило участки восьми дорог

Из-за подъема воды в реке Ишим затопило не только дороги, но и мосты. Прямого дорожного сообщения нет с тремя населенными пунктами.

В Абатском районе подтопило восемь региональных дорог. В их числе дороги Максимова — Земляная, Максимова — Водолазово, Фирсова — Бурдина, Фирсова — Репьева, Тушнолобово — Ефимова, Абатское — Лихачева, Лихачева — Бокова и Бокова — Банниково, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Из-за подтопления низководного моста в районе села Ощипково потеряно прямое дорожное сообщение с селом Назарово и деревнями Юрга и Черемшанка.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени 1 мая перекроют дороги. Это связано с проведением массового мероприятия.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Дороги#Река#Мост#Абатский район#Паводок#Ограничение движения
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