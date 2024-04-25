Какие районы еще затопит? 20 населенных пунктов в Тюменской области ушли под воду

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Некоторые территории Тюменской области уже пережили пик паводка, в чих число входят Ишим и село Ильинка, где вода в реке Ишим начинает постепенно убывать. Однако отсутствие подъема воды не говорит о том, что опасность миновала — уровень воды в этих субъектах остается критическим. Так в городе Ишим вода стоит в 1028 сантиметров при критическом показателе в 850 сантиметров, в Ильинка вода стоит на отметке в 844 сантиметра при верхней границе в 800 сантиметров.
«Конечно, самый опасный и критический период — это резкий подъем воды.Однако нельзя не дооценивать и период, когда она начинает убывать. Реки это делают медленно, а давление на дамбы продолжает оказываться, в этот период также может произойти прорыв. К тому же вода может пробираться по грунтовому пути и продолжать затопление участков в низинах», — отмечает эколог Екатерина Павлова.
Однако даже на реке Ишим еще не все субъекты Тюменской области пережили резкий прирост воды. Сегодня река ударила по Абатскому району, взмыв на 2 метра ввысь и установив новый исторический рекорд — 1121 сантиметров. Следующий на очереди Викуловский район, который располагается далее по течению.
«Река Ишим побили исторический рекорд еще на территории Ильинки, то, что сейчас происходит в Абатском районе кратно увеличивает масштаб происходящего. 11 метров воды, представьте себе, это трехэтажный дом. Когда дома в местных селах и деревнях строили, то не могли себе даже представить такой масштабный подъем воды, а потому у нас 20 субъектов и оказались затоплены. К такому практически невозможно подготовиться», — считает гидролог Сергей Расаев.
После Викуловского района на территории Тюменской области по течению Ишима субъектов уже не будет. Однако специалисты прогнозируют также обширный розлив реки Тобол, путь которого тянется от Коркино до Ивлево. Однако пока ситуация на этой реке остается стабильной.
Гидролог также отмечает, что обычно небольшие населенные пункты на территории Тюменской области располагаются на высоте 8-10 метров от речного дна. Обычно вода держится в реках в границах 400-700 метров даже в период весеннего половодья, а потому необходимости укреплять территории или страховать дома у местных жителей не было.
«Сейчас многие кричат, мол, надо было дома страховать, вы что не понимаете, где живете и так далее. Но когда эти деревни и поселки строились, не бывало таких подъемов. Обычно возвышения хватало с лихвой чтобы избежать потопления. То, что происходит сейчас — нонсенс — великий потоп», — отмечает Расаев.
Ишимский краевед Геннадий Крамор также убежден в том, что нынешний паводок в Тюменской области — исторический рекорд. Ведь история измерений половодья рек не так богата, как хотелось бы. Первые данные о наводнении датируются 1912 года, тогда река Ишим разлилась на 10,5 метра. С тех пор река так высоко больше не поднималась, а потому нынешние 11,2 метра воды в реке Ишим — событие, которое останется в истории и может изменить будущее региона, так считает экономист Ирина Меняйлова.
«Паводки ударят по федеральному и региональному бюджетам. В будущем, чтобы избежать подобного, скорее всего, будут выделены средства на строительство ряда новых дамб, чтобы сценарий не повторился. К тому же сейчас явно выявляются нарушения и недочеты, которые играют значимую роль в случае ЧС. Они также будут устраняться, а контроль за ними должен быть усилен», — считает специалист.
Жители Тюменской области особенно остро переживают за свое имущество, ведь восстановить его после затоплений потребует титанических усилий и крупных вложений. На сегодняшний день известно, что затоплено 155 домов. Однако на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором президент России Владимир Путин заявил, что нужно отменить перечень имущества, за утрату которого положена компенсация — выплаты ныне будут полагаться за любое утраченное имущество.
Вдобавок президент поручил властям Тюменской области оперативно организовать отдых для детей из пострадавших от паводка семей. Путин также попросил докладывать ему о ситуациях с паводком регулярно.