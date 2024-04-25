Какие районы еще затопит? 20 населенных пунктов в Тюменской области ушли под воду

Ишимский краевед Геннадий Крамор также убежден в том, что нынешний паводок в Тюменской области — исторический рекорд. Ведь история измерений половодья рек не так богата, как хотелось бы. Первые данные о наводнении датируются 1912 года, тогда река Ишим разлилась на 10,5 метра. С тех пор река так высоко больше не поднималась, а потому нынешние 11,2 метра воды в реке Ишим — событие, которое останется в истории и может изменить будущее региона, так считает экономист Ирина Меняйлова.