Испытание для всех: график магнитных бурь на май 2024

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В материале «Нашего города» читайте, когда в этом месяце ждать магнитных штормов и как к ним подготовиться.
Весна — это время солнечной активности. Специалисты подчеркивают, что в мае она достигает своего максимума. В этом месяце нас ждут несколько бурь разной интенсивности.
С абсолютной точностью нельзя спрогнозировать геомагнитную обстановку, она может меняться в зависимости от активности солнца, но специалисты назвали приблизительные даты, в которые стоит подстраховать свое здоровье и эмоциональное состояние.
5-6 и 20 мая — ожидается слабая буря
12-13, 25–27 мая — ожидается буря средней интенсивности
Специалисты также предполагают, что геомагнитная активность может ждать тюменцев дополнительно 20 и 28 мая.
Ученые не могут дать однозначного ответа на вопрос о том, как магнитные бури могут влиять на людей и животных. Исследования показывают, что в период активности солнечных штормов повышается количество вызовов скорой помощи — обостряются сердечно-сосудистые заболевания.
Магнитные бури также влияют на перемещение жидкости в организмах живых людей. От этого человек может чувствовать слабость, головную боль, тошноту, сонливость.
В период обострения геомагнитной обстановки желательно следить за своим физическим состоянием: пить больше воды, не нагружать себя физической активностью, не употреблять в пищу вредную еду.
Медикаменты под рукой нужно держать и тем, у кого могут обостриться хронические заболевания сердца и сосудов.
Но самое главное — не поддаваться панике, чтобы стресс не ухудшил физическое состояние.
Магнитные штормы могут повлиять и на психологическое состояние, поэтому важно давать себе расслабиться. Специалисты советуют прибегнуть к медитациям и дыхательным практикам, избегать споров и ссор.
«Многие могут почувствовать разочарование, связанное с прошлыми событиями, с людьми из прошлого. Как будто, там что- то не получилось, а отпустить это сложно. Но как только вы это сделаете, у вас откроются новые возможности в будущем. Они уже есть, просто вы их не замечаете», — поделилась с «Нашим городом» тюменский таролог Оксана Вихрь.
В этот раз бури затронут людей, которые демонстрируют свою успешность и уверенность, подчеркнула специалист.
«Чтобы благополучно пережить эти майские бури карты советуют не замыкаться в себе, а обязательно искать и принимать поддержку от людей»