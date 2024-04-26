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Тюменцам рассказали, когда ожидаются мощные магнитные бури в мае

Испытание для всех: график магнитных бурь на май 2024

26 апреля 2024, 01:00
Фото: Изображение Midjourney

Тюменцам рассказали, когда ожидаются мощные магнитные бури в мае

Еще в начале 2024 года ученые Института космических исследований предупредили, что этот год будет непростым: магнитные штормы участились. Максимум солнечной активности приходится на май и июнь, а это значит, что предстоящий месяц обещает быть сложным для тех, кто тяжело переносит магнитные бури.

В материале «Нашего города» читайте, когда в этом месяце ждать магнитных штормов и как к ним подготовиться.

График магнитных бурь в мае 2024 года

Весна — это время солнечной активности. Специалисты подчеркивают, что в мае она достигает своего максимума. В этом месяце нас ждут несколько бурь разной интенсивности.

С абсолютной точностью нельзя спрогнозировать геомагнитную обстановку, она может меняться в зависимости от активности солнца, но специалисты назвали приблизительные даты, в которые стоит подстраховать свое здоровье и эмоциональное состояние.

5-6 и 20 мая — ожидается слабая буря

12-13, 25–27 мая — ожидается буря средней интенсивности

Специалисты также предполагают, что геомагнитная активность может ждать тюменцев дополнительно 20 и 28 мая.

Фото: Изображение Midjourney

Как сберечь здоровье во время магнитных бурь?

Ученые не могут дать однозначного ответа на вопрос о том, как магнитные бури могут влиять на людей и животных. Исследования показывают, что в период активности солнечных штормов повышается количество вызовов скорой помощи — обостряются сердечно-сосудистые заболевания.

Магнитные бури также влияют на перемещение жидкости в организмах живых людей. От этого человек может чувствовать слабость, головную боль, тошноту, сонливость.

В период обострения геомагнитной обстановки желательно следить за своим физическим состоянием: пить больше воды, не нагружать себя физической активностью, не употреблять в пищу вредную еду.

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Фото: Изображение Midjourney

Медикаменты под рукой нужно держать и тем, у кого могут обостриться хронические заболевания сердца и сосудов.

Но самое главное — не поддаваться панике, чтобы стресс не ухудшил физическое состояние.

Магнитные штормы могут повлиять и на психологическое состояние, поэтому важно давать себе расслабиться. Специалисты советуют прибегнуть к медитациям и дыхательным практикам, избегать споров и ссор.

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Что советует таро-специалист на май?

«Многие могут почувствовать разочарование, связанное с прошлыми событиями, с людьми из прошлого. Как будто, там что- то не получилось, а отпустить это сложно. Но как только вы это сделаете, у вас откроются новые возможности в будущем. Они уже есть, просто вы их не замечаете», — поделилась с «Нашим городом» тюменский таролог Оксана Вихрь.

В этот раз бури затронут людей, которые демонстрируют свою успешность и уверенность, подчеркнула специалист.

«Чтобы благополучно пережить эти майские бури карты советуют не замыкаться в себе, а обязательно искать и принимать поддержку от людей»
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#Нигина Азамова#Общество#Солнце#Магнитные бури#Вспышки на Солнце
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