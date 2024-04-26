Испытание для всех: график магнитных бурь на май 2024

Тюменцам рассказали, когда ожидаются мощные магнитные бури в мае

Еще в начале 2024 года ученые Института космических исследований предупредили, что этот год будет непростым: магнитные штормы участились. Максимум солнечной активности приходится на май и июнь, а это значит, что предстоящий месяц обещает быть сложным для тех, кто тяжело переносит магнитные бури.