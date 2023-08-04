В Тюменской области 30 групп в детских садах ушли на карантин из-за энтеровируса

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Более сотни случаев заболевания энтеровирусной инфекцией выявили в Тюменской области в июле этого года. Для сравнения, за полгода диагноз энтеровирус был поставлен только 30 жителям региона.
Об этом сообщила во время прямого эфира руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо. По ее словам, большая часть заболевших — дети. В настоящее время на карантин закрыто 30 групп в 14 детских садах.
По словам Шарухо, карантинные мероприятия в группе вводятся, даже если выявлен только один случай заболевания.
«Приняли решение — сразу после первого случая энтеровирусной инфекции группа закрывается на карантин. Все дети разобщаются на десять дней, персонал тоже уходит с рабочих мест. С руководителями дошкольных учреждений работаем по стабилизации ситуации с энтеровирусной инфекцией», — отметила санитарный врач.
И добавила, что на данный момент заболеваемость энтеровирусом в Тюменской области идет на спад. Очагов болезни в регионе нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года зарегистрировано три случая заболевания менингитом. В 2022 году в регионе диагноз менингит был поставлен 6 жителям.